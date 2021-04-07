В Польше заявили, что белорусский режим преследует граждан из-за национальности. Глава канцелярии польского премьера Михал Дворчик назвал ситуацию в Беларуси непростой.

Ему задали вопрос о том, не является ли помощь правительства Польши для земляков в Беларуси слишком малой. Говорилось о действиях в связи с усилением репрессий белорусской диктатуры.

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Михал Дворчик пояснил, что Польша пытается максимально помочь полякам в Беларуси. Он добавил, что это является одним из приоритетов правительства.

Поражает то, что диктатор из-за восточной границы мстит собственным гражданам, преследует их только за то, что они другой национальности, на этот раз говорится о польской,

– заявил он.

Что известно о преследовании поляков в Беларуси

В марте 2021 года Евросоюз призвал власти Беларуси срочно освободить президента Союза поляков Беларуси Анжелику Борис и других политических заключенных.

Анжелику Борис и других политических заключенных. Против руководства Союза поляков Беларуси возбудили уголовные обвинения, из-за чего их могут приговорить к нескольким годам лишения свободы.

Премьер Польши Матеуш Моравецкий сравнил действия режима с захватом заложников и призвал Беларусь прекратить преследование.

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