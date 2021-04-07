В Польше обвинили Беларусь в преследовании из-за национальности
В Польше заявили, что белорусский режим преследует граждан из-за национальности. Глава канцелярии польского премьера Михал Дворчик назвал ситуацию в Беларуси непростой.
Источник:Onet
Ему задали вопрос о том, не является ли помощь правительства Польши для земляков в Беларуси слишком малой. Говорилось о действиях в связи с усилением репрессий белорусской диктатуры.
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Михал Дворчик пояснил, что Польша пытается максимально помочь полякам в Беларуси. Он добавил, что это является одним из приоритетов правительства.
Поражает то, что диктатор из-за восточной границы мстит собственным гражданам, преследует их только за то, что они другой национальности, на этот раз говорится о польской,
– заявил он.
Что известно о преследовании поляков в Беларуси
- В марте 2021 года Евросоюз призвал власти Беларуси срочно освободить президента Союза поляков Беларуси Анжелику Борис и других политических заключенных.
- Против руководства Союза поляков Беларуси возбудили уголовные обвинения, из-за чего их могут приговорить к нескольким годам лишения свободы.
- Премьер Польши Матеуш Моравецкий сравнил действия режима с захватом заложников и призвал Беларусь прекратить преследование.
Ситуация в Беларуси: последние новости
- 23 марта лидер оппозиции Беларуси Светлана Тихановская призвала граждан проголосовать в соцсетях за мирный выход из кризиса путем переговоров.
- В то же время политический пленник Виктор Бабарыка в СИЗО создал новую политическую партию – "Вместе".
- Также 28 марта во время протестов в стране силовики задержали более 200 человек.
- 7 апреля Светлана Тихановская заявила, что урегулировать политический кризис в Беларуси помогут контакты с представителями власти и предложила переговоры самопровозглашенному президенту Лукашенко.
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