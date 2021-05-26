Беларусь обвиняет НАТО в подготовке к боевым действиям

В белорусском Минобороны заявили, что НАТО наращивает военное присутствие на территориях стран, граничащих с Беларусью. Мол, такая активность Альянса выглядит как меры заблаговременной подготовки к ведению боевых действий.

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что Запад создает условия для безоговорочного военного доминирования над Беларусью.

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Беларусь выступила с обвинением в сторону НАТО

Это является ничем иным как мерами заблаговременной подготовки к ведению военных действий. Эти действия вызывают у нас беспокойство и озабоченность, что требует принятия соответствующих мер,

– отметил Хренин.

По словам министра, градус напряженности в отношении Беларуси постоянно растет. Минобороны также обеспокоено якобы активизацией демонстративных полетов стратегической бомбардировочной авиации Вооруженных сил США в воздушном пространстве сопредельных государств.

"Только за прошедшую неделю отмечено 3 таких полета в 30 километрах от нашей государственной границы. Можно предположить, что во время них отрабатывается нанесение ракетно-бомбовых ударов по объектам Республики Беларусь", – заявил Хренин.

По его мнению, для приема и размещения войск НАТО страны-соседи Беларуси продолжают совершенствовать военную инфраструктуру.