Міністр оборони Білорусі Віктор Хренін заявив, що Захід створює умови для беззастережного військового домінування над Білоруссю.

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Це є нічим іншим, як заходами завчасної підготовки до ведення військових дій. Ці дії викликають у нас занепокоєння і заклопотаність, що вимагає прийняття відповідних заходів,

– зазначив Хренін.

За словами міністра, градус напруженості щодо Білорусі постійно зростає. Міноборони також стурбоване начебто активізацією демонстративних польотів стратегічної бомбардувальної авіації Збройних сил США в повітряному просторі суміжних держав.

"Тільки за минулий тиждень відзначено 3 таких польоти за 30 кілометрів від нашого державного кордону. Можна припустити, що під час них відпрацьовується завдавання ракетно-бомбових ударів по об'єктах Республіки Білорусь", – заявив Хренін.

На його думку, для прийому і розміщення військ НАТО країни-сусіди Білорусі продовжують удосконалювати військову інфраструктуру.

Зверніть увагу! Раніше у НАТО заявили, що уважно стежать за ситуацією щодо примусової посадки в Білорусі літака Ryanair та затримання засновника NEXTA Романа Протасевича. Альянс вимагатиме міжнародного розслідування.