Беларусь открыто готовит вторжение в Украину: чем встретим врага

Становится все больше предпосылок и признаков того, что режим Лукашенко таки не удержится на краешке и ввяжется в боевые действия в Украине. Их так много, что правильнее ставить вопрос, не вступит ли Беларусь в войну, а когда именно вступит?

Лукашенко "сделал" вибор

К предпосылкам относится то, что у рашистов практически исчерпаны серьезные резервы живой силы. Кремлю нужны не столько танки и пушки, сколько пушечное мясо. А значит, кремлевский фюрерок готов на все, чтобы навсегда повязать Беларусь украинской кровью..

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По моей информации, Лукашенко уже предъявлена схема, что либо он публично дает приказ о вторжении якобы "ради превентивной защиты украинцев от агрессии Польши", либо ФСБ по-быстрому организует что-то вроде "минской народной республики" со сменой власти на абсолютно пророссийскую, по сути, военным переворотом, и отдачей Лукашенко под суд.

Понятно, что Лукашенко выбрал еще немного поцарюваты.

Фактор предателей

Второй серьезной предпосылкой служит то, что беларусский генералитет находится не просто под влиянием, а под контролем и на содержании рашистов.

Мало того, что беларусские и рашисткие генералы все однокашники и хорошие приятели по разным маневрам, так им еще и обещан солидный карьерный рост в армии России.

Вспомним, что это сработало у нас в Крыму в 2014 году, сработает и сейчас в Беларуси.

Заметная часть командования в Минске искренне верит, что именно с присоединением беларусских сил к армии вторжения, Украина сразу падет, и оккупанты смогут приступить к своей основной задаче — мародерству.

Военные игры

Признаком подготовки Беларуси к войне является массовая расконсервация бронетехники и артиллерии, причем, она не передается рашистам, а остается в Беларуси. А также проведение учений со сроком окончания 8 июля.

Кроме того, в Беларуси идет призыв в армию контрактников. Наконец, в Беларусь переброшен дивизион "Искандеров" и ракетные комплексы ПВО. Окончательным признаком станет концентрация Беларусью сил на границе с Украиной.

Отпор агрессии

Насколько мне известно, наш Генштаб воспринимает угрозу вторжения Беларуси как неизбежную, и это правильно.

Силы вторжения по максимуму составят около 50 тысяч человек, до 200 танков, до 400 бронетранспортеров, до 500 единиц ствольной и реактивной артиллерии. Это выглядит как солидный кулак, но только в теории.

Исходно наступление Беларуси планируется на Ровенскую и Волынскую области — ну да, непрошеная защита от Польши… Там оккупантов ожидает наша группировка с артиллерией, с возможностью привлечения авиации и всего необходимого.

Мы на своей земле, у нас есть укрепленные позиции и — главное — пристрелянные точки. Нет сомнений, что при таком развитии ситуации по просьбе украинского руководства Польша поддержит нас ПВО и другими возможностями (прямое участие Польши в боестолкновениях — нереально).

Если мы готовы не так, как в Херсонской области, то силы вторжения из Беларуси могут (и должны быть) разгромлены за 3 – 5 дней непосредственно возле границы, тем более, что наступать там можно только по дорогам, и все они известны.

В Украине их должен ждать настоящий ад — РСЗО, дальнобойная артиллерия, авиация плюс наша мобильная пехота с НАТО-вским оружием.

Вопрос времени

Теперь о сроках. Если Беларусь не вступит в войну до конца следующего месяца — июля, то она, скорее всего, не вступит в нее никогда.

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