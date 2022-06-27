Беларусь отправила в Белгородскую область 20 вагонов с боеприпасами

Россия получила от Белоруссии 20 вагонов с боеприпасами. Их отправили в Белгородскую область.

На Волынском и Полесском направлениях признаки формирования наступательных группировок не зафиксированы. Об этом сообщают в утренней сводке Генерального штаба 27 июня.

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Белоруссия продолжает предоставлять оружие России

По имеющейся информации, руководство республики Беларусь продолжает оказывать военную поддержку российской федерации, в частности, в Белгородскую область отправлена очередная партия боеприпасов объемом до 20 вагонов,

– говорится в сообщении.

Ситуация в других направлениях

На Северском направлении враг усиленно охраняет украинско-российскую границу. Кроме того, обстреливают районы Хреновки и Янжуловки Черниговской области. Нанес авиационных ударов Славгороду Сумской области.

На Слобожанском направлении россияне обстреливают подразделения сил обороны, ведут радиотехническую разведку и радиоэлектронную борьбу.

На Харьковском направлении кафиры стреляли из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии возле Харькова, Шевеловки, Песчаного, Чугуева, Шестакового, Замуловки и Русской Лозовой. Также враг штурмовал Дементиевку и Питомник, но успеха не имел. Оккупанты дистанционно миновали местность вблизи Федоровки, Украинки, Замуловки, Шестакового и Победы.

В Славянском направлении основные усилия врага сосредоточены у Долины. Россияне атаковали со ствольной и реактивной артиллерии в районах Богородичного, Адамовки, Крестища, Грушувахи, Светличного и Курульки. Также кафиры нанесли авиаудару неподалеку от Довгенького. Захватчики наступают в направлении Мазановки, бой продолжается.

На Донецком направлении враг пытается блокировать Лисичанск с юга, обстреливает районы в районах Волчеяровки, Лоскутовки и Верхнекаменки. Вражеская штурмовая авиация нанесла авиаудар в районе Лисичанска. Продолжаются бои у Волчоярки. Вблизи Верхнекаменки ВСУ нанесли врагу значительные потери, поэтому он вынужден был отойти.

На Краматорском направлении активных действий не было, зафиксированы обстрелы из артиллерии районов Райгородки и Маякова.

На Бахмутском направлении россияне атаковали позиции ВСУ возле Спорного, Берестового, Белогоровки, Клинового и Зайцева, Покровского. Украинские военные обезвредили ДРГ вблизи Спирного и Яковлевки, а также отразили штурм в направлении Клинового. ВСУ остановили наступление в районах Берестового и Вершины, кафиры отошли.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях захватчики обстреляли позиции ВСУ. Также они нанесли авиаудары возле Красногоровки, Веселого, Угледара, Шевченко, Причистовки, Марьинки и Павловки. Ракетный удар потерпела Авдеевка. Вблизи Марьинки ВСУ подавили враждебное наступление.

На Южнобужском направлении кафиры совершенствуют свои позиции. Они обстреляли районы Великой Костромки, Потемкиного, Княжевки, Партизанского, Апрельского, Степной Долины. Украинская авиация нанесла несколько удачных авиаударов по скоплениям врага.

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