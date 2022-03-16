Беларусь перебрасывает из Минска к украинской границе 120 мотопехотную бригаду

На Волынском направлении враг пока не прибегал к активным действиям. Однако 15 марта к границе из Минска перевели 120 мотопехотную бригаду.

Такие данные разведки обнародовали в оперативной сводке Генштаба ВСУ. Пока неизвестно, планируют ли это формирование использовать в войне с Украиной.

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Всегда готовы к изменению поведения

В Вооруженных Силах отметили, что пока значительные изменения в действиях на границе не выявлены. Однако наши военные внимательно следят за происходящим.

Выявлены переброски в приграничные с Украиной районы подразделений 120-й отдельной мотострелковой бригады (МИНСК) Северо-Западного оперативного командования ВС РБ,

– сообщили в Генштабе.

Какой размер этой бригады не указали. Однако отметили, что в настоящее время враги сосредоточивают основные усилия на усилении охраны украинско-белорусской границы.

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