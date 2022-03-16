Такі дані розвідки оприлюднили в оперативному зведенні Генштабу ЗСУ. Наразі невідомо, чи планують це формування використати у війні з Україною.

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Завжди готові до зміни поведінки

У Збройних Силах зауважили, що поки значних змін у діях на кордоні не виявлено. Проте наші військові пильно стежать за тим, що там відбувається.

Виявлено перекидання до прикордонних з Україною районів підрозділів 120ї окремої мотострілецької бригади (МІНСЬК) Північно-Західного оперативного командування ЗС РБ,

– повідомили в Генштабі.

Який розмір цієї бригади не вказали. Проте зазначили, що зараз вороги зосереджують основні зусилля на посиленні охорони українсько-білоруського кордону.

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