Беларусь перебрасывает "Искандеры", РСЗО "Полонез" и спецназовцев к границе с Украиной

Беларусь заявила, что они якобы зафиксировали на своей территории "украинские дроны". Именно поэтому Минск решил перебросить их силы на Гомельское и Мозырское направления.

В Беларуси заявили, что они следят за ситуацией и якобы "готовы реагировать на любые ее изменения". Перед этим ответом Украине уже пригрозил Лукашенко, пишет 24 Канал.

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Что заявили в Беларуси

Учитывая ситуацию, складывающуюся в Украине, а также в Курской области России, главнокомандующий вооруженных сил отдал указания на усиление группировки войск на Гомельском и Мозырском тактических направлениях с целью реагирования на любые возможные провокации,

– заявили в минобороны Беларуси.

Там также поспешили похвастаться, что якобы они:

дали задание на осуществление марша в назначенные районы военным частям сил специальных операций, сухопутных и ракетных войск;

перебрасывают туда реактивные системы "Полонез" и комплексы "Искандер" ;

; нарастили силы и средства зенитных ракетных войск, радиотехнических войск и авиации.

Кроме того, министр обороны Беларуси Виктор Хренин опубликовал даже хронологию событий, как якобы они "сбивали" украинские беспилотники. Эти действия якобы Украины они расценивают как "провокацию".

Кстати, Владимир Путин, реагируя на события в Курской области, также говорил о "масштабной провокации".

Что говорят в украинском СНБО

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко уже отреагировал на действия Беларуси.

Стягивание оружия со стороны Беларуси к приграничью – это попытка помочь Путину и отвлечь внимание украинского командования на то направление,

– объяснил Коваленко.

Он предположил, что Лукашенко "может прогнозировать последствия любых провокаций".