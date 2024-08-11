Беларусь перебрасывает технику на границу: может ли Лукашенко применить войска

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что якобы над страной сбили несколько БПЛА, которые залетели со стороны Украины. После этого диктатор приказал усилить группировку войск на Гомельском и Мозырском направлениях, которые граничат с Киевской и Черниговской областями.

Белорусский оппозиционер и заместитель председателя Объединенного переходного Кабинета Беларуси Павел Латушко в эфире 24 Канала сказал, что Лукашенко пытается разыграть "спектакль", который рассчитан на российского руководителя Владимира Путина. Может ли он применить войска – читайте в материале.

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Может ли Беларусь пересечь границу с Украиной

На границу с Украиной подтянутся белорусские воинские части сил специальных операций, сухопутных войск, ракетных войск, в частности реактивные системы залпового огня "Полонез" и комплексы "Искандер". Также осуществлено наращивание сил и средств зенитно-ракетных войск, радиотехнических войск и авиации.

Латушко считает, что история об украинских дронах и потенциальное закрытие посольства Украины в Минске – это максимум, который может сделать Лукашенко в интересах Владимира Путина. Направив войска к границам Киевской и Черниговской областей, белорусский руководитель пытался спровоцировать ситуацию, чтобы ВСУ направили какие-то резервы в Беларусь.

Я не верю в сценарий, что Лукашенко самостоятельно и даже под давлением Путина попытается ввести войска в направлении Украины. Поэтому он придумал историю (о дронах – 24 Канал), чтобы не поехать в Курскую область. Основания у него 100%, в рамках военной доктрины он обязан это сделать, но не хочет,

– отметил Павел Латушко.

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И не из-за того, что Лукашенко выступает за мир и дружбу. Белорусский диктатор боится потерять власть. Участие войск Беларуси в каком-то вооруженном конфликте за пределами страны будет означать триггер для него. Он сделает все, чтобы не вступить в войну с Украиной. Однако может устраивать провокации, чтобы продемонстрировать обоснованность введения войск к границе, но отнюдь не пересекая ее.