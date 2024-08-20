Беларусь развернула авиацию у границы с Украиной. Также там она развернула и войска своей противовоздушной обороны.

Собственно, это произошло через день после того, как диктатор Александр Лукашенко объявил, что разместит почти треть военных в стране вдоль границы. О чем сообщили в издании AP.

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Беларусь развернула авиацию и войска ПВО на границе с Украиной

Белорусские военные развернули зенитные ракеты и солдат радиотехнического корпуса. Об этом заявил на национальном телевидении генерал-майор Андрей Лукьянович, командующий белорусскими войсками противовоздушной обороны.

Отметим, что он назвал этот шаг значительным увеличением. В издание AP напомнили, что в целом белорусская армия насчитывает около 60 000 военных.

Напомним, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что якобы они "были вынуждены перебросить" к границе с Украиной почти треть своей армии. По словам диктатора, это случилось потому, что там находятся якобы более 120 тысяч украинских военных.