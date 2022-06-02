Беларусь перебросила к границе с Украиной несколько эшелонов с бронетехникой
Источник:"Белорусский Гаюн"
В Беларуси военную технику перебрасывают из Гродно ближе к границе с Украиной в Брестскую область. Железной дорогой перевозят, в частности, десятки БМП и зенитные ракетные комплексы.
Видео, на которых более 50 единиц техники, было опубликовано в белорусских соцсетях. Кадры были сняты на железнодорожных станциях "Коробчицы" и "Свислочь".
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Какую технику опрокидывают по железной дороге:
- 37 БМП,
- 5 ЗРК "Оса",
- 2 "Уралы",
- БРДМ-2,
- БТС-4,
- 2 основания для ЗРК "Оса" под тентом.
Вся эта техника принадлежит вооруженным силам Беларуси, а на многих машинах есть опознавательный знак – красный квадрат.
Большинство из этой техники в мае было в Хойниках.
Большинство из этой техники с 7 мая было в городе Хойники, что в Гомельской области. Ранее белорусские военные использовали ее для прикрытия границы с Украиной в Гомельской области.
Еще часть находилась на западе Беларуси – у границы с Польшей, теперь ее тоже опрокидывают в направлении Бреста.
Смотрите видео как перевозят военную технику в Беларуси / Видео "Белорусские Гаюн"
Армия Белоруссии получила вооружение из России
Ранее в украинском Генштабе рассказали, что Россия передала белорусской армии современное вооружение и технику. Современные образцы будут использоваться для отдельных подразделений белорусской армии.
При этом в Генштабе отметили , что белорусы сами сняли с хранения танки и БМП. Предполагают, что они могут быть переданы российской армии для пополнения потерь.
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Военная активность в Беларуси: последние новости
- В конце мая Беларусь анонсировала военные учения у украинской границы. Эксперты говорят – это для того, чтобы держать максимальное количество украинских войск на северных направлениях.
- Плановые учения будут проходить с 22 июня по 1 июля в Гомельской области.
- Также до 4 июня в Беларуси проходят мероприятия по проверке боевой готовности.
- Ранее самопровозглашенный президент Александр Лукашенко принял решение о создании оперативного командования на юге – у границы с Украиной. Мол, белорусские военные должны отработать меры по защите своих территорий.
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