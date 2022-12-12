Беларусь передала России много военной техники и снарядов, деградировав свою армию – ISW

Поддержка Беларусью войны России в Украине привела к тому, что белорусские вооруженные силы теперь не могут проводить свои военные операции.

Об этом заявили аналитики Института изучения войны. Поскольку Александр Лукашенко накачивает Россию оружием, военный потенциал самой Беларуси остается крайне низким.

Важно Подготовка к мобилизации: в Беларуси мужчинам вручают "цветные" повестки

Специалисты ISW рассказали, что Беларусь передала уже огромное количество оружия стране-агрессорке, в частности:

122 танка Т-72А,

211 единиц военной техники, в том числе 98 танков Т-72А и 60 БМП-2.

Подтвержденная передача 98 танков Т-72 составляет при около 18% белорусского инвентаря активных основных боевых танков, согласно отчету Международного института стратегических исследований о военном балансе за 2021 год. Непонятно, есть 98 переданных танков частью 122 танков, предназначенных для модернизации, или это отдельная коллекция техники,

– добавили аналитики.

У Беларуси нет возможности производить собственные боевые бронированные машины, что делает передачу этой техники российским войскам долгосрочным ограничением материального потенциала белорусских механизированных сил для участия в боевых действиях в Украине.

Белорусь также, вероятно, сокращает свои запасы артиллерийских боеприпасов путем передачи боеприпасов российским военным. Наши разведчики сообщили, что Беларусь передавала 122 и 152-миллиметровые артиллерийские боеприпасы российским вооруженным силам в течение октября и ноября.

Россия и Беларусь пытаются скрыть реальную картину

Белорусские официальные лица, вероятно, пытаются скрыть количество военной техники, которое они отправляют в Россию для поддержания ее вторжения в Украину.

Белорусские власти пытаются помешать западным и украинским разведывательным службам полностью оценить масштабы передачи белорусской военной техники в Россию,

– говорится в отчете.

В то же время, аналитики предупреждают, что Беларусь может отправлять большее количество военной техники российским войскам.

Ранее в ISW также заверили, что Беларусь маловероятно вторгнется в Украину в обозримом будущем, независимо от течения этих информационных операций.