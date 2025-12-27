Россия передала Беларуси очередную партию одних из самых мощных своих истребителей

Белорусская армия получила очередную партию российских многоцелевых истребителей Су-30СМ2. Это является частью более широкого соглашения между Беларусью и Россией об усилении белорусских воздушных сил.

Точно не известно, сколько самолетов получила Беларусь. О поступлении самолетов сообщило Министерство обороны Беларуси в своем Telegram-канале, передает 24 Канал.

Смотрите также "Дронов будет больше": как Россия пытается использовать Беларусь в провокациях

Что известно об истребителях, которые Беларусь получила от России?

В открытых источниках появились фото по меньшей мере двух истребителей, которые, вероятно, были сфотографированы еще на одном из российских аэродромов. По предварительной информации, речь идет о самолетах с бортовыми номерами "13" и "14".

Это уже третья поставка модернизированных Су-30СМ2 в Беларусь в 2025 году. В мае на 61-ю истребительную авиабазу в Барановичах прибыли первые два самолета с номерами "09" и "10", а в августе страна получила еще одну пару – с бортовыми номерами "11" и "12". Нынешняя передача является очередным этапом обновления авиационного парка белорусских Воздушных сил.

Ранее Минск уже имел на вооружении восемь истребителей Су-30СМ предыдущей модификации, изготовленных на Иркутском авиационном заводе в России.

Поставки осуществляются в рамках межправительственного соглашения между Беларусью и Россией, заключенного в июне 2017 года. Документ предусматривает передачу белорусской стороне 12 многоцелевых истребителей Су-30.

Модификация Су-30СМ2 отличается обновленными системами управления, более современной авионикой и расширенными боевыми возможностями, что существенно усиливает потенциал белорусской тактической авиации в рамках военного сотрудничества с Россией.

Российские дроны облетают украинские перехватчики через Беларусь