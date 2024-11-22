"Будут защищать Минск": Беларусь получила от России модифицированные комплексы "Тор-М2"

Беларусь получила от России партию зенитных ракетных комплексов "Тор-М2", которые якобы будут защищать Минск. Более того, в Москве модифицировали комплексы с учетом опыта их применения на войне против Украины.

Сколько именно единиц ЗРК "Тор-М2" получила Беларусь – неизвестно. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на белорусское минобороны.

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Беларусь получила новую партию ЗРК от России

Стало известно, что в Беларусь прибыла очередная батарея зенитных ракетных комплексов "Тор-М2". В ведомстве заявили, что получили модифицированные версии от России, мол, в Москве учли "опыт применения установок" на войне в Украине.

Батареи, которые получила Беларусь, способны одновременно поразить 16 целей, которые атакуют с разных направлений со скоростью до 730 метров в секунду, на дальности до 12 километров и высоте до 10 километров и днем, и ночью, в любых погодных условиях. Как заявили в минобороны страны, "Тор-2" будет защищать Минск.

ЗРК "Тор-М2", которые получила Беларусь от России – больше в галерее

Впрочем, что напугало Беларусь, что они решили усилить защиту, в минобороны не объяснили. Возможно, это связано с тем, что в последнее время запущенные по территории Украины "Шахеды" все чаще залетают на территорию Беларуси.