Об этом 24 Каналу рассказал заместитель руководителя Объединенного переходного кабинета, руководитель Народного антикризисного управления Беларуси Павел Латушко. По его словам, целью депортации является перевоспитание украинских детей.

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Схема депортации украинских детей

Павел Латушко отметил, что схема вывоза детей из Украины выполняется под эгидой союзного государства России и Беларуси. Именно Лукашенко подписывает соответствующие резолюции в Москве и утверждает бюджет.

Впоследствии премьер-министр союзного государства Михаил Мишустин подписывает программу, а затем ее выполняет государственный секретарь Дмитрий Мезенцев, обьяснил руководитель Народного антикризисного управления Беларуси.

Руководитель Объединенного переходного кабинета подчеркнул, что это общий проект Лукашенко и российского диктатора Владимира Путина. Эти действия направлены на изменение ментальности детей, их перевоспитание.

Это общий проект, направленный на то, чтобы переучить, изменить ментальность детей. В нашем докладе мы выходим на такое направление, что, в частности, их планируют возвращать на оккупированные территории Украины,

– сказал он.

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