Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман. Он добавил, что после смерти Лукашенко у белорусов будет два варианта: либо к власти придет уже достаточно многочисленная белорусская оппозиция, либо Россия.

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Белорусская оппозиция не сможет управлять страной отдаленно

По словам Шейтельмана, если белорусам повезет и Лукашенко умрет, то с юга на Минск должны выдвинуться подразделения Полк Калиновского, а с севера – легитимное правительство во главе со Светланой Тихановской.

"Спокойно, без оружия, ведь все белорусы будут сидеть дома, включая военных, ОМОНовцев и полицейских и ждать, как все это закончится. Лукашенко организовал такую систему власти, что никто и не двинется без него. Все будут ждать, когда появится кто-то более сообразительный и возьмет власть в свои руки", – отметил политтехнолог.

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Если белорусская оппозиция не будет делать политические заявления, не будет ждать сложа руки, а сразу поедет в Минск и провозгласит новым президентом Тихановскую, то ее власть обязательно признает Запад. Шейтельман уверен, что Польша заявит, что в случае попытки свергнуть правительство Тихановской, она введет войска.

Если белорусская оппозиция будет "руководить" из Вильнюса, то с ними никто не будет считаться. В то же время, полк Калиновского может обеспечить безопасность для оппозиционеров и освободить политических заключенных режима Лукашенко.

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