За 7 месяцев режим Лукашенко передал России более 65 000 тонн боеприпасов, – СМИ

Беларусь является полноценной участницей войны против Украины. Режим Лукашенко не только предоставляет свою территорию для нанесения ракетных ударов и запусков иранских дронов-камикадзе, но и передает россиянам десятки тысяч тонн боеприпасов.

Об этом свидетельствуют данные белорусской мониторинговой группы "Беларускі Гаюн". Больше всего боеприпасов режим Лукашенко передал россиянам в апреле.

Обратите внимание В Генштабе предупредили о готовности белорусов к эскалации

Почти 2000 вагонов с боеприпасами для россиян

С марта по сентябрь Беларусь предоставила России 1940 вагонов боеприпасов, в том числе:

в марте – 297 тонн;

в апреле – 22 534 тонны;

в мае – 8606 тонн;

в июне – 6033 тонн;

в июле – 6 750 тонн;

в августе – 6390 тонн;

в сентябре – 14479 тонн.

Больше всего боеприпасов из Беларуси вывезли через железнодорожные станции:

Добруш – 21549 тонн;

Центролит – 13 323 тонны;

Бронная гора – 15 601 тонна;

Осиповичи-1 – 7241 тонну.

Кроме того, Беларусь предоставила России минимум 94 танка Т-72А и от 36 до 44 бронемашин "Урал".



Сколько боеприпасов россиянам передала Беларусь / Инфографика "Белорусские Гаюн"

Следует также отметить, что с территории Беларуси российские войска начали наступление 24 февраля, хотя тамошний так называемый министр обороны Виктор Хренин давал "слово офицера", что с белорусской территории угрозы для Украины нет. Российские войска тогда в частности вторглись в Черниговскую и Киевскую области, оккупировали Чернобыльскую АЭС и часть населенных пунктов на Севере и пытались захватить столицу, однако потерпели поражение и были выбиты Вооруженными Силами.

Угроза наступления со стороны Беларуси: что известно

Из-за активной поддержки России со стороны Александра Лукашенко, есть потенциальная угроза того, что белорусские войска также вступят в войну и начнут наступление. В частности, эксперты отмечают, что для атаки возможны два направления – на Киев или на Запад, в частности на Львов. Причиной последнего варианта является желание России не только обусловить перекидывание сил с Востока и Юга, где идет контрнаступление ВСУ, но и перерезание путей снабжения оружием.

Однако для белорусской армии и тех мобилизованных россиян, которых отправили в Беларусь, есть ряд проблем. В частности, болотистая местность на Севере и недостаточное количество военных.

По данным Главного управления разведки Минобороны, Путин всячески пытается склонить Лукашенко к тому, чтобы он отдал приказ о наступлении, но пытается избежать этого решения. Потому и отдает территорию и боеприпасы в распоряжение россиян. Однако Лукашенко и другие миньоны его режима часто отмечаются заявлениями о якобы угрозах для Беларуси со стороны соседних стран, в частности Украины.

Однако на днях заместитель начальника Генштаба Алексей Громов заявил, что деятельность российских и белорусских вооруженных сил на территории Беларуси указывают на системную подготовку к эскалации. В частности, белорусский режим проводит скрытую мобилизацию. Несмотря на то, что военное и политическое руководство Украины неоднократно заявляло о том, что готово ко всем сценариям действий со стороны Беларуси, а границы на Севере укреплены. Если Лукашенко отважится отдать приказ о наступлении, украинские защитники и защитницы не только "эффектно" встретят врага, но обеспечат захватчикам разгром.