Беларусь превращается в европейскую Северную Корею, – Тихановская к Сенату США

Светлана Тихановская призвала США ввести санкции против окружения Александра Лукашенко, а также "Беларуськалия" и Мозырского НВП. Политик предложила обсудить кризис в Беларуси на саммитах "Большой семерки" и НАТО.

Число политзаключенных в Беларуси превысило 470. Об этом лидер белорусской оппозиции заявила, выступая в Комитете Сената США по международным отношениям в онлайн-формате.

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Выступление Тихановской

Политик подчеркнула, что это количество только растет, поскольку белорусы протестуют каждый день. Она отметила, что Минск пытается скрыть правду, давя на СМИ. В прошлом месяце органы внутренних дел закрыли TUT.BY.

Без поддержки международного сообщества Беларусь превратится в "Северную Корею Европы",

– сказала оппозиционерка.

Тихановская добавила, что инцидент с вынужденной посадкой самолета в Беларуси шокирует мир. Однако подчеркнула, что такому беспределу белорусы подвергаются в течение последних 26 лет.

Встретится ли Байден с Тихановской

В Белом доме не подтвердили слухи, что президент США Джо Байден встретится с представителями белорусской оппозиции во время поездки в Европу.

Введут ли новые санкции

Отметили, что Европарламент призовет ввести санкции против Беларуси в сфере нефти, калийной, сталелитейной и деревообрабатывающей промышленности.

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