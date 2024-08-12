Беларусь резко обратилась к ЕС, угрожая "расширением военного конфликта" на его территории
Министерство иностранных дел Беларуси вызвало главу представительства Европейского Союза Стена Ньорлова, чтобы пожаловаться на якобы сбитые на прошлой неделе над белорусской территорией "украинские дроны".
Свое заявление МИД страны обнародовал в понедельник, 12 августа, передает 24 Канал. Причиной этого якобы стала причастность европейских производителей из-за маркировки на "сбитых целях".
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Беларусь пригрозила ЕС "расширением конфликта"
Министерство иностранных дел Беларуси сообщило, что объяснило поверенному в делах Евросоюза "позицию белорусской стороны" в связи с "нарушением воздушного пространства Беларуси" якобы украинскими беспилотниками.
Особо было отмечено наличие маркировки производителей стран ЕС на ряде элементов одного из сбитых белорусскими силами ПВО беспилотников,
– говорится в сообщении.
Там также добавили, что подобные действия несут "потенциал радикальной эскалации военного конфликта, который угрожает его серьезным расширением", и намекнули, что это, вероятно, может задеть страны Европейского Союза.
Заметим, что недавно в белорусском оборонном ведомстве обнародовали якобы остатки украинских беспилотников, которые нарушили границу их страны. В то же время в МИД Беларуси пригрозили закрытием украинского посольства в Минске.