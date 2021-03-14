"Долго готовились": в Беларусь прилетели российские десантники
В воскресенье, 14 марта, в Белоруссию прибыли российские десантники. Они проведут совместные с белорусскими военными тактические учения на Осиповичском полигоне.
Источник:Телеграмм Министерства обороны Беларуси
Всего в Беларусь приехали 100 десантников. Совместные учения продлятся с 14 по 27 марта.
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Начальник воздушно-десантной службы российский полковник Роман Самохин отметил, что процесс подготовки к тактическим учениям занял много времени.
Россия хочет продемонстрировать свои разработки и поделиться опытом с белорусскими коллегами.
Мы очень рады оказаться на гостеприимной белорусской земле, как всегда нас встретили очень радушно,
– подчеркнул Самохин.
Этапы учений
- Парашютно-десантный батальон будет отрабатывать ведение специальных действий;
- преодоление водных преград;
- стрельба днем и ночью.
Что происходит в Беларуси
- 10 марта силовики Беларуси сообщили, что оппозиция якобы запланировала новые акции протеста на 25 – 27 марта.
- Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила: "режим Лукашенко падет еще в этом году. Думаю, весной он уйдет".
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