В воскресенье, 14 марта, в Белоруссию прибыли российские десантники. Они проведут совместные с белорусскими военными тактические учения на Осиповичском полигоне.

Всего в Беларусь приехали 100 десантников. Совместные учения продлятся с 14 по 27 марта.

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Начальник воздушно-десантной службы российский полковник Роман Самохин отметил, что процесс подготовки к тактическим учениям занял много времени.

Россия хочет продемонстрировать свои разработки и поделиться опытом с белорусскими коллегами.

Мы очень рады оказаться на гостеприимной белорусской земле, как всегда нас встретили очень радушно,

– подчеркнул Самохин.

Этапы учений

Парашютно-десантный батальон будет отрабатывать ведение специальных действий;

преодоление водных преград;

стрельба днем и ночью.

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