У неділю, 14 березня, до Білорусі прибули російські десантники. Вони проведуть спільні з білоруськими військовими тактичні навчання на Осиповичському полігоні.

Загалом до Білорусі приїхали 100 десантників. Спільні навчання триватимуть з 14 до 27 березня.

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Начальник повітряно-десантної служби російський полковник Роман Самохін наголосив, що процес підготовки до тактичних навчань зайняв багато часу.

Росія хоче продемонструвати власні розробки та поділитися досвідом з білоруськими колегами.

Ми дуже раді опинитися на гостинній білоруській землі, як завжди нас зустріли дуже радо,

– наголосив Самохін.

Етапи навчань

Парашутно-десантний батальйон відпрацьовуватиме ведення спеціальних дій;

подолання водних перешкод;

стрільба удень та вночі.

Що відбувається у Білорусі