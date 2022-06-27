По данным активистов, полеты начались в 21:27 в Барановичах. Уже в 23:20 авиация была замечена над Ляховицким районом.

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Заметим, эти учения прошли недалеко от границы с Украиной.



Военная активность Беларуси / Карта "Белорусский Гаюн"

Кстати, в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины утром 28 июня сообщили, что режим самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко в очередной раз решил помочь государству-агрессору в войне против Украины. В частности, с территории страны в Белгородскую область выехали 20 вагонов с боеприпасами.

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Ситуация у северной границы напрягается. Беларусь продолжает проводить военные учения.

С 22 июня в Гомельской области начались мобилизационные тренировки. Украинские пограничники сообщили, что Беларусь разместила около Украины 7 своих батальонов и подразделения МВД.

25 июня Беларусь разрешила 6 российским ударным бомбардировщикам Ту-22М3 зайти в свое воздушное пространство и сбрасывать ракеты на Украину. В общей сложности они запустили около 30 смертоносных снарядов.

26 июня Генштаб сообщил, что в Беларуси активизировались российские диверсионные разведывательные группы. Вероятно, они готовятся к дальнейшим действиям на Волынском и Подольском направлениях Украины.

В общей сложности на территории соседней страны находятся еще 1,5 тысячи российских солдат. Среди них силы противовоздушной обороны, подразделения специального назначения и ракетных войск.

Наша разведка считает, что белорусские войска не будут самостоятельно атаковать Украину. То есть, они могут пойти в наступление только вместе с россиянами.

Недавно украинские правоохранители и обследовали более полусотни населенных пунктов и 300 объектов в Волынской области. Во время проверки они обнаружили 2 комплекта белорусской формы и поврежден квадрокоптер.

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