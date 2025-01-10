Военные учения в Беларуси: решится ли Лукашенко на наступление

До 31 января в Гомельском районе Беларуси пройдут учения с военнообязанными территориальной обороны. В пиковый момент в начале полномасштабного вторжения белорусский диктатор Александр Лукашенко не решился на наступление, а сейчас тем более не пойдет на это.

Однако он вынужден отыгрывать спектакль перед Москвой, вбрасывая новые тезисы для возмущения украинцев. Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло рассказал 24 Каналу, что признаков формирования подразделений для наступления пока не обнаружено.

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С какой целью Беларусь проводит учения на границе с Украиной

Жмайло отметил, что пока нет реальной угрозы наступления относительно украинско-белорусской границы. В то же время не стоит забывать, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко и весь его режим полностью зависим от России. Хотя Минск и не пошел на прямую поддержку агрессии Москвы против нашего государства, но передает российским коллегам технику, которая участвует в боях на фронте, а отдельные белорусские силовики стали вражескими наемниками.

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Но даже несмотря на такое сотрудничество, Лукашенко вряд ли будет вступать непосредственно в войну. Он вынужден быть инструментом информационно-психологических операций, постоянно забрасывая новые тезисы для возмущения украинского общества. Обучение же на границе с Украиной призвано, учитывая тяжелые бои украинской армии на Курщине, Харьковщине и Донетчине, заставить наше командование держать примерно 20-тысячную группировку на северных позициях.

Им нужно постоянно демонстрировать активность для того, чтобы мы не перебрасывали эти войска с границы на усиление других важных направлений. Такую цель, собственно, преследуют белорусы. Мы вынуждены будем отслеживать все тенденции, держать в боевой готовности наши резервы,

– объяснил Дмитрий Жмайло.

Его друзья сейчас служат на границе с Беларусью. Их вывели на восстановление после тяжелых боев на Покровском и Кураховском направлениях. Они рассказывают, что на севере постоянно продолжается строительство фортификационных сооружений, минирование полей и натягивание заграждений из колючей проволоки. Соответственно белорусы вынуждены играть перед Кремлем свой спектакль.

Зато руководитель ЦПД при СНБО Андрей Коваленко рассказал, что переброской войск к границе с Украиной Лукашенко создает зрелище для повышения явки на предстоящих "выборах".