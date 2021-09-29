Беларусь раздает нелегалам на границе военную форму – Польша ожидает новых провокаций
29 сентября 2021 , 23:54Читати новину українською
Источник:Станислав Жарин в твиттере
В Польше заявили, что Беларусь раздает нелегальным мигрантам военную форму на границе. Варшава ожидает новых провокаций со стороны Лукашенко.
Представитель министра-координатора спецслужб Станислав Жарин отметил, что белорусский диктатор цинично использует мигрантов, чтобы дестабилизировать ситуацию в Польше, Литве и Латвии.
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Последняя информация пограничной службы свидетельствует о том, что белорусы раздают форму мигрантам в Уснарге. Очень вероятны дальнейшие провокации,
– отметил пресс-секретарь.
Беларусь раздает нелегалам на границе военную форму / Коллаж 24 канала
Ситуация с мигрантами из Беларуси
- Анджей Дуда в начале сентября подписал указ о введении чрезвычайного положения в некоторых регионах Подляшья и Люблинского воеводства. Все из-за сложной ситуации на границе с Беларусью.
- Пограничники 19 сентября обнаружили на границе с Беларусью три тела. В тот же день у границы обнаружили мертвой гражданку Ирака. Один из мужчин скончался при аресте охранниками рубежа.
- После введения санкций против белорусского режима, диктатор Лукашенко заявил, что не будет сдерживать нашествие мигрантов в Европу. Польша даже решила оградиться забором от Беларуси.