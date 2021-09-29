Беларусь раздает нелегалам на границе военную форму – Польша ожидает новых провокаций

В Польше заявили, что Беларусь раздает нелегальным мигрантам военную форму на границе. Варшава ожидает новых провокаций со стороны Лукашенко.

Представитель министра-координатора спецслужб Станислав Жарин отметил, что белорусский диктатор цинично использует мигрантов, чтобы дестабилизировать ситуацию в Польше, Литве и Латвии.

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Последняя информация пограничной службы свидетельствует о том, что белорусы раздают форму мигрантам в Уснарге. Очень вероятны дальнейшие провокации,

– отметил пресс-секретарь.



Беларусь раздает нелегалам на границе военную форму / Коллаж​ 24 канала

Ситуация с мигрантами из Беларуси