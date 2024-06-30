Александр Лукашенко, кажется, снова ищет "откуда готовится нападение" на Беларусь. Руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук в эфире 24 Канала проанализировал действия белорусского диктатора.

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Лукашенко откровенно врет населению

Министерство обороны Беларуси сообщили о развертывании на границе с Украиной батальона реактивных систем залпового огня "Полонез". Это решение, заявили в ведомстве, приняли как ответ на "сложную ситуацию" у границы.

Более того, Заместитель командующего силами специальных операций Беларуси заявил, что Украина якобы стягивает к границе технику и войска, чтобы "втянуть Беларусь в войну". В ГПСУ объяснили, что вся деятельность на границе с Беларусью направлена на защиту нашего государства, а не является попыткой захватить чужие территории.

Добавим, что это происходит на фоне внезапной проверки войск в Беларуси.

Лукашенко нужно объяснить своему народу, почему уже третий год подряд вооруженные силы Беларуси находятся в состоянии повышенной готовности и постоянно проводят учения. Они являются непрерывными. Мягко говоря, это нестандартная ситуация. Лукашенко не хочет сказать правду, почему это происходит, поэтому вынужден придумывать поводы, что это, мол, украинцы во всем виноваты,

– объяснил Павел Лакийчук.

Возможно, некоторые белорусы действительно верят в басни Лукашенко или Путина о том, что Россия не напала на Украину, а лишь отражает "агрессию Украины". Конечно, большинство белорусского народа не поддерживает российское вторжение и понимает, что происходит на самом деле.

В Беларуси готовятся к переходу на "военное время"

Первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Беларуси Александр Худолеев в конце мая сообщил, что в Гомельской области "отработали ряд элементов готовности" к переводу к действиям в военное время. В двухдневных тренировках принимали участие не только подразделения МЧС, но и все формирования гражданской обороны.

Чиновник отметил, что в целом система региона готова при необходимости к переводу на военное время.