Олександр Лукашенко, здається, знову шукає "звідки готується напад" на Білорусь. Керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук в етері 24 Каналу проаналізував дії білоруського диктатора.

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Лукашенко відверто бреше населенню

Міністерство оборони Білорусі повідомили про розгортання на кордоні з Україною батальйону реактивних систем залпового вогню "Полонез". Це рішення, заявили у відомстві, ухвалили як відповідь на "складну ситуацію" біля кордону.

Щобільше, Заступник командувача силами спеціальних операцій Білорусі заявив, що Україна нібито стягує до кордону техніку та війська, аби "втягнути Білорусь у війну". У ДПСУ пояснили, що вся діяльність на кордоні з Білоруссю спрямована на захист нашої держави, а не є спробою захопити чужі території.

Додамо, що це відбувається на тлі раптової перевірки військ у Білорусі.

Лукашенку потрібно пояснити своєму народу, чому вже третій рік поспіль збройні сили Білорусі перебувають у стані підвищеної готовності та постійно проводять навчання. Вони є безперервними. М'яко кажучи, це нестандартна ситуація. Лукашенко не хоче сказати правду, чому це відбувається, тому вимушений вигадувати приводи, що це, мовляв, українці у всьому винні,

– пояснив Павло Лакійчук.

Можливо, деякі білоруси й справді вірять у байки Лукашенка чи Путіна про те, що Росія не напала на Україну, а лиш відбиває "агресію України". Звісно, більшість білоруського народу не підтримує російське вторгнення та розуміє, що відбувається насправді.

У Білорусі готуються до переходу на "воєнний час"

Перший заступник міністра з надзвичайних ситуацій Білорусі Олександр Худолєєв наприкінці травня повідомив, що у Гомельській області "відпрацювали низку елементів готовності" до переведення до дій у воєнний час. У дводенних тренуваннях брали участь не тільки підрозділи МНС, а й усі формування цивільної оборони.

Посадовець наголосив, що загалом система регіону готова за необхідності до переведення на воєнний час.