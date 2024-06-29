Белорусы поставили на границе РСЗО "Полонез" из-за "сложной ситуации": что говорят в ISW

Белорусские силы развернули на границе с Украиной батальон реактивных систем залпового огня (РСЗО). Они объясняют эту необходимость сложной ситуацией.

Об этом сообщили аналитики Института изучения войны ISW в актуальном обзоре. Там ссылаются на министерство обороны Беларуси, которое анонсировало эти "нововведения" 28 июня.

Смотрите также Внезапная проверка войск в Беларуси: в ГПСУ рассказали об угрозе с Севера

"Белорусские силы развернули на границе батальон РСЗО "Полонез" в ответ на "сложную ситуацию" у границы и в рамках внезапной проверки готовности", – заявляли в белорусском ведомстве.

В ISW отметили, что эта активность в Беларуси – это усилия России увеличить свое военное присутствие в Беларуси и дальнейшую ее интеграцию в благоприятные для России рамки и деятельность Группы Вагнера в Беларуси.

Причины развертывания ПВО в Беларуси

Белорусский государственный пограничный комитет заявил, что 26 июня белорусские силы сбили якобы беспилотник общероссийского проукраинского Российского добровольческого корпуса (РДК) вблизи украинско-белорусской границы в Гомельской области.

Российские и белорусские чиновники и предприятия обсудили двустороннее экономическое сотрудничество на Форуме регионов Беларуси и России в Беларуси 28 июня.

Аналитики пишут, что диктатор Путин на форуме заявил, что Россия и Беларусь пытаются внедрять новые технологии в экономическую деятельность.