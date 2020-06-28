С каждым днем ситуация в Беларуси становится все более напряженной. В тюрьме находятся двое главных конкурентов президента Лукашенко на выборах, а также десятки их сторонников. Граждане Беларуси консолидируются и выходят на протесты. Мы поговорили с оппозиционером Эдуардом Пальчисом.

Белорусский оппозиционный блогер Эдуард Пальчис в интервью 24 каналу рассказал, к каким провокациям прибегает власть, чтобы дискредитировать протестное движение, как фальсифицируют выборы и имеет ли оппозиция план свержения режима Лукашенко.

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Президента Беларуси не случайно называют последним диктатором Европы. Почти все популярные СМИ подконтрольны государству, а люди получают штрафы просто за то, что выходят на митинг. При таких обстоятельствах популярность набирают политические блогеры, которые жестко критикуют президента и призывают людей выходить на улицу.

Оппозиционер Эдуард Пальчис / Фото Belsat

Эдуард Пальчис известен как администратор сайта 1863x.com, где он публиковал расследования незаконных схем действующей власти и статьи на историческую и политическую тематику. Белорусские силовики открыли на блогера уголовное дело по факту якобы разжигания вражды и распространения порнографии.

Суд признал Пальчиса виновным и назначил в качестве наказания 1 год 9 месяцев тюрьмы. Правозащитники признали Пальчиса политическим заключенным.

Блогер вышел через 10 месяцев после ареста и продолжил активную оппозиционную деятельность.

За две картинки – в тюрьму

За что против вас возбудили уголовное дело в 2015 году? Каковы реальные и формальные причины?

Первая статья была за разжигание межнациональной розни. Затем дело начало разваливаться и мне добавили распространение порнографии. Суть в том, что я сделал пару расследований о влиянии "русского мира" в Беларуси, о действиях различных групп пророссийских казаков, которые имели контакты с выходцами из ГРУ.

ГРУ – Главное разведывательное управление РФ, подконтрольное российскому Минобороны.

КГБ – Комитет государственной безопасности. Белорусская спецслужба, подконтрольная власти.

Это стало неудобным КГБ, как и прошлая моя деятельность. Я тогда ярко поддерживал Украину в борьбе за ее независимость, поддерживал белорусских добровольцев в АТО и выступал против "русского мира". В КГБ "подгорело", и они начали меня прессовать.

Доказательная база, экспертиза текстов были очень смешные. Как и дело в отношении порнографии. Я критиковал в статье примеры российской пропаганды, чернушные всевозможные мемы о Беларуси. Они выделили из поста с 20 мемами две картинки, сказали, что это порнография, и я ее распространитель. А тем, кто создавал эти картинки и клеветал на Беларусь, они ничего не сделали и не хотели делать.

Чем протесты сегодня отличаются от 2010 года?

В 2010 году, когда в стране были хоть какие-то ростки независимой социологии, рейтинг Лукашенко был около 50%. Президент устраивал по меньшей мере половину взрослого населения страны. Все протесты делались классической партийной оппозицией. 10 лет назад партии еще играли роль в политической жизни страны. И это все шло через них.

Акция протеста в Беларуси в 2010 году / Фото Сharter97

В 2010 году десятки тысяч белорусов и сторонники оппозиционных кандидатов вышли на митинг после очередного избрания Лукашенко президентом. Они считали выборы фальсифицированными и требовали перевыборы без участия Лукашенко. Все завершилось провокациями и силовым подавлением протестов. Четверо оппозиционных кандидатов и их соратники получили по несколько лет тюрьмы.

Реалии 2020 года таковы, что впервые многие в стране почувствовали, что они большинство и власть их не устраивает. Очень долго велись споры о том, а с кем же простой народ, что думают люди в регионах. И за этот год работой того же Тихановского и других стал очевидным огромный запрос на протестный контент и критические материалы.

Все, что сейчас происходит, идет без каких-либо лидеров. Все основные политики сидят в тюрьме, даже блогеры. Люди все делают как-то интуитивно и стихийно. Без какого-либо конкретного плана.

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"Янукович был менее авторитарным, чем сейчас Лукашенко"

Не является ли физическое отсутствие лидеров слабым местом протестующих?

Да, это большой минус. Но дело в том, что реалии Беларуси очень отличаются от реалий Украины. Тот же Янукович во много раз менее авторитарный, чем сейчас Лукашенко. У нас настолько система взяла "лучшее" из советского наследия, что любого лидера или даже потенциального лидера, который в теории может взять в руки микрофон, во время острых периодов заранее изолируют.

И поэтому у людей просто нет другого выхода, как стихийно самоорганизовываться. Это как и минус, так и большой плюс, потому что власть тогда не понимает, что с ними всеми делать. Они теряют все наработанные методы работы.

Что будет, если Лукашенко снова станет президентом?

Есть два основных сценария. Возможно, определенная депрессия, связанная с эмиграцией, с разгонами, как это было в 2010 году. Тогда многие просто уехали из страны, особенно после задержаний и уголовных дел.

Или же, если этот нервный заряд сохранится, то в дальнейшем люди будут выражать недовольство уже по любому поводу. То есть, потеряется связь между народом и властью. Любое действие власти будет сопровождаться недовольством начиная от информационного, заканчивая уличным.

"СМИ говорили, что оппозиция хочет отравить водоканал мертвой крысой"

Известно ли вам о провокациях, которые планируют против активистов?

Едва ли не каждые напряженные выборы, в 2006 году или в 2010, на государственных телеканалах показывают сюжеты, где активисты оппозиции готовят оружие, везут его из Украины или из России. Было смешно в 2010 году, когда они показали целый арсенал в гараже с гранатометами, но не было ни одного уголовного дела по этому поводу.

Эдуард Пальчис / Фото Tut.by

В 2006 году говорили, что оппозиция хочет отравить систему водоканала мертвой крысой. А в 2017 году родилось так называемое дело "Белого легиона". Это – парамилитарная организация, у вас в Украине также есть такие. Она была активной в начале "нулевых". С тех пор люди повзрослели, каждый жил своей жизнью, но им приписали едва ли не подготовку джихадистов и камикадзе.

Также была феерическая история о том, что из Украины прорвался неизвестный джип, в который якобы пришлось стрелять, и люди там были задержаны, и оружие там, мол, было найдено. А потом украинский погранкомитет сказал, что с их стороны никаких прорывов не было, белорусская сторона это подтвердила. То есть, кто находился в этом джипе и что делал, уже три года никому не известно.

За последние недели вам дали 30 суток ареста. Это просто за то, что вы выходили на митинги?

Даже не потому, что я выходил на митинги. Это были не митинги, а сбор подписей за кандидатов, которые превращались в очень длинные очереди. Там люди уже начали стихийно митинговать. Я лично ничего не делал, не кричал в мегафон и не призывал ни к чему, а просто стоял и снимал видео для канала в Telegram.

И этого оказалось достаточно. Это обычное дело, когда блогеров, журналистов, политиков штрафуют и сажают под административный арест. Для белорусских реалий это – обычная практика. Могут дать и 30, а могут дать столько, что человек будет месяцами сидеть как за уголовное дело.

А условия в таких тюрьмах действительно можно назвать пытками. Сейчас запрещены передачи, то есть люди непонятно чем питаются, непонятно какая там сейчас питьевая вода. Людей часто отправляют в карцер, на холод. Убирают теплую одежду, запрещают видеть адвокатов и тому подобное. В лучшем случае могут выписать штраф от 300 до 600 долларов.

После выхода на свободу несколько лет назад вы сразу же продолжили оппозиционную деятельность. Боитесь ли вы, что власть пойдет на более радикальные меры в отношении вас?

Я, даже по логике власти, не делаю ничего такого, чтобы они сильно боялись. Дело в том, что они сами для себя находят какие-то причины бояться. Поэтому они делают ошибки и этим еще больше разогревают людей, и заставляют привлекаться к политике и что-то делать.

Когда человека сажают на сутки, и он при этом ничего не сделал, то ему потом хочется, так сказать, "отработать", чтобы было по крайней мере за что сидеть. Это еще одна особенность этих протестов, у людей нет животного страха перед задержаниями и репрессиями, как это было раньше.

Протестующая в Минске / Фото из twitter (BelarusFeed)

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Цифровизация – оружие против диктатуры

Почему вы больше не обновляете сайт, а полностью перенесли свою деятельность в социальные сети?

Здесь вопрос выгорания. Писать лонгриды годами – это довольно трудно, особенно в неделю. В Беларуси не так развит краудфандинг, не так развит медиарынок, чтобы все это окупалось.

Тем более, сайт всегда можно заблокировать. Ограничить соцсети, особенно Telegram, гораздо сложнее. И людям там гораздо проще находить информацию.

Можете ли вы сказать, что благодаря цифровизации стало гораздо легче противостоять диктатуре?

Да. До эпохи интернета, когда большинство людей смотрело телевизор, у власти было тотальное доминирование в информационной среде. За последние 10 лет люди постепенно перестают смотреть и доверять государственным СМИ.

Власть потеряла информационную нить. Сначала инициатива перешла к интернет-сайтам. А когда началось давление на независимые сайты, стало понятно, что многие из них могут закрыться и попасть под уголовное преследование. Тогда люди постепенно начали подписываться на блогеров: на ютубе, в Telegram, в других соцсетях.

"Лукашенко фактически контролирует все ветви власти"

Работает ли тактика Лукашенко не замечать пандемии коронавирус? Много людей, по вашим оценкам, действительно верят, что это "коронапсихоз"?

Тактика Лукашенко была не признавать, что коронавирус вообще существует и манипулировать статистикой и фактами, которые всей стране были очевидными. Все это раскрывалось фактчекингом, что очень разозлило людей. Разозлило именно вот такая ложь и "совковый" подход, что в нашей стране якобы не может быть ничего плохого.

У многих разное мнение относительно того, нужен ли карантин или несколько смертоносный этот вирус. Но главное, что вызвало возмущение, – это ложь и пренебрежительное отношение даже к тем, кто умирал. Лукашенко говорил об умерших, якобы "вот он был толстый и это ухудшило состояние" или кто-то старенький умирает и он говорит "а чего это он по улицам ходил, дома сидеть нужно было".

На каких столбах держится власть Лукашенко?

В первую очередь это силовой блок, который у нас представлен самыми разнообразными службами, все подконтрольные президенту. Также держится на переработанной в 90-х годах конституции, по которой Лукашенко фактически контролирует все три ветви власти. Он легко может распускать парламент, он назначает половину судей Конституционного суда. Также он лично назначает мэров городов.

Александр Лукашенко / Фото РИА

Система остается монолитной. А если какие-то проблемы – бросают силовой блок.

Не важно, это оппозиция, чиновники или бизнес какой-то не такой. Силовики сразу начинают сжирать неугодных. В этом наш авторитаризм гораздо сильнее, чем режим Януковича и Путина.

Каким образом происходит фальсификация выборов? Неужели нет наблюдателей, которые смогли бы отследить голоса от начала и до конца? И явка у вас заоблачная, около 90% на каждых выборах.

Законодательство на выборах сделано таким образом, чтобы легче было прописывать нужный процент. Наблюдателей не допускают к подсчету голосов, они не видят вживую как это делается. Нет возможности "лишним" людям попасть в участковую комиссию, что считают голоса. Туда попадают люди из госаппарата, бюджетники и другие.

Когда выборы заканчиваются, они вскрывают этот ящик, возвращаются спинами к наблюдателям, которые должны отойти едва не на 10 метров. А если что не так, то его вытурит милиция. Более того, у нас есть практика досрочного голосования, когда в обязательном порядке работников госпредприятий гонят голосовать. В этот момент легче всего делать "вброс" и другие фальсификации.

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Оторвется ли Беларусь от СССР?

Ностальгируют ли белорусы по Советскому Союзу?

Я думаю раньше ностальгировали, но сейчас возрастные причины, а также наследие Советского Союза приводят к тому, что люди не верят в государственную экономику. С каждым годом люди у нас все больше доверяют частным компаниям. Все больше людей хотят свободы, хотят несоветского подхода к обществу. Поэтому я думаю, что эта ностальгия постепенно уходит от нас.

Ностальгия по СССР остается идеологическим моментом Лукашенко, но в народе она угасает.

Постепенно где-то просыпаются национальные, а у кого более проевропейские симпатии.

Если говорить о внешней политике, по вашему мнению, белорусское общество – оно больше пророссийское или проевропейское?

Я бы сказал, что оно пробелорусское. Именно сторонников объединения с Россией у нас считанные проценты. Чаще всего можно услышать, что мы за дружбу со всеми. Это судя по соцопросам, которые я видел. Нет сильной вражды в любую сторону. Люди, которые попадали под действие российской пропаганды, довольно быстро от нее отошли. И, я думаю, количество туристов в Европу или Украину отнюдь не уменьшилось, а может и увеличилось.

Является ли слово "пророссийский" клеймом для ваших политиков, как, например, в Украине?

В общем, да. За последние 5 лет люди боялись пророссийского кандидата. К тому же Бабарице, который возглавлял "Белгазпромбанк", многие высказывают такую ​​претензию. Самое интересное, что сама власть пророссийскость или намеки на пророссийскость стала использовать как негативную характеристику.

Протест в Минске против интеграции в Россию / Фото TUT.by

Поэтому да, это не добавит симпатии политикам, особенно если они будут выступать за какие слишком плотные союзы или интеграцию с Россией. Репутационно это принесет только минус.

"Лучше 5 лет ошибок с новичками, чем 50 лет саботажа"

В обоих лидеров оппозиции (Бабарыка и Тихановского) нет как таковых программ и идеологии управления страной после победы над Лукашенко. Есть ли хоть примерный план действий, как будут менять вертикаль, которая полностью подконтрольна президенту?

Публично такие планы никто не обсуждает, потому что именно достижение, чтобы был кто-то другой, чтобы не Лукашенко, для многих уже будет казаться большой победой. Но вопрос хороший, это действительно проблема. Наши кандидаты, по сути, новички без планов и идеологии.

Если действительно изменения произойдут, то, может, достаточно большое количество профессионалов, в том числе из бизнеса, может те нормальные чиновники из госаппарата, которые остались, может люди из-за границы проявят интерес к помощи стране.

Вацлав Гавел говорил: "Лучше 5 лет ошибок с новичками, чем 50 лет саботажа с опытными управленцами".

Кандидаты в президенты Тихановский и Бабарыка / Коллаж 24 канала

Не пугает ли вас опыт Украины, где к власти пришел человек без политического опыта?

Я верю, что украинский народ любого человека, который пойдет старыми путями, или переизберет, или "замайданит". Меня не пугают плохие президенты Украины, потому что у вас есть хорошая практика по этому поводу.

Меня больше волнуют настроения тех украинцев, которые, как приеду в Украину, начинают хвалить Лукашенко и ценить его строй, не понимая многое.

Видел опрос ценностей украинцев. Около 70% склонялись к такому советскому, прогосударственного строю. Строй, который у нас приводит к несвободе и краху. Вот это то, за что надо переживать.

Как вы оцениваете риск, что в случае свержения Лукашенко его место займут белорусские олигархи, и реальных изменений в стране не произойдет?

У нас нет столь сильного олигархата. Все зависят от Лукашенко и периодически попадают в тюрьму.

Нет такого, чтобы кому-то из белорусских бизнесменов принадлежало, например, СМИ.

Даже если что-то подобное произойдет, то это будет проблема самих белорусов. Это все зависит от конкретного народа, конкретной нации и конкретного места. Перестройка хрупкой системы – это долгий процесс. Это не один, не два-три года. Это от пяти до десяти лет. А если говорить о перестройке ментальности, то это вопрос поколений. И лично у меня нет иллюзий на этот счет.

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Спасибо за интересное интервью!

И вам спасибо, берегите себя.