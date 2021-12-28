Беларусь решила убрать безъядерный статус из конституции

В Беларуси 27 декабря опубликовали проект новой конституции, который Лукашенко хочет одобрить на референдуме. Одним из наиболее интересных изменений является то, что в конституции больше ничего не будет о внеблоковом и безъядерном статусе Беларуси.

Из новой редакции предлагают убрать фразу: "Республика Беларусь имеет целью сделать свою территорию безъядерной зоной, а государство – нейтральной".

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Потеря безъядерного статуса

В отличие от Украины, которая, можно сказать, сама отказалась от ядерного оружия, в Беларуси его никогда не было. Впрочем, похоже, что диктатор Александр Лукашенко решил напугать соседей.

Вместо пункта о безъядерном статусе в конституцию предлагают добавить слова, что "Беларусь исключает военную агрессию со своей территории по отношению к другим государствам".

Другие интересные изменения

Ранее мы уже проводили обзор предложенных изменений в белорусскую конституцию. В частности, они касаются должности президента.

Так, белорусам предлагают ограничить пребывание одного человека в этой должности только до двух сроков. Позаботился Лукашенко и о себе – он заложил в проект норму, которая после окончания полномочий сделает его неприкосновенным.

Провести референдум по поводу изменений в конституцию планируют уже в феврале 2022 года. Впрочем, конкретной даты пока еще не назвали.

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