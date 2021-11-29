Беларусь и Россия планируют провести обучение вблизи украинской границы

Режим Лукашенко планирует провести комплекс военных учений вблизи Украины в 2022 году. Совместно с Россией там будут тренироваться "прикрывать южные границы".

Такое заявление 29 ноября сделал белорусский генерал-лейтенант Виктор Хренин, министр обороны. Этому предшествовало совещание по военной безопасности при участии Лукашенко.

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Чиновник отметил, что Минск и Москва не планируют масштабных учений на 2022 год. Впрочем, все же проведут вместе ряд тренировочных мероприятий по прикрытию южных границ страны. Россию в Беларуси уже традиционно назвали основным стратегическим союзником.

Режим Лукашенко обвиняет Запад

Граница Украины и Беларуси простирается на около 1 100 километров. Приграничными регионами с нашей стороны являются Волынь, Ровненщина, Житомирщина, Киевщина, а также Черниговщина.

Кроме того, Хренин заговорил и об "активной милитаризации в соседних с Беларусью странах". Белорусский министр цинично утверждает, что это якобы свидетельствует о беспомощности и бессилии, которые проявляют западные политики.

Это не может нас не беспокоить, поэтому мы вынуждены планировать ответные меры,

– попытался оправдаться он.

Хренин вызывающе обвинил соседей Беларуси в том, что они якобы специально создают поводы для наращивания вооруженных сил в приграничных регионах. Он также процитировал Лукашенко, который дерзко утверждает, что западные политики пытаются отвлечь внимание своих граждан от других проблем.

Ранее Польша предупредила о высокой вероятности гибридных атак против Украины. Все потому, что мигранты сменили тактику. Они прорываются через границу небольшими группами на разных участках.