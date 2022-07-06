беларусь собирается закупить себе "Солнцепеки"

Белорусы продолжают наращивать свое вооружение. После просьбы лукашенко к путину предоставить ядерное оружие белорусы сделали еще одно громкое заявление.

Угроза нападения со стороны Беларуси остается высокой. Друзья оккупантов уже отдали россиянам свою территорию для нанесения ракетных ударов по мирным украинским городам, а теперь активно проводят всевозможные "учения" и даже собираются взять на вооружение огнеметные системы.

Читайте также Что такое ракеты "Калибр", которыми оккупанты бьют по Украине: доступное объяснение в видео

Беларусь хочет купить у россии "Солнцепеки"

Как сообщили белорусские партизаны, их министерство обороны собралось закупить у россиян тяжелые огнеметные системы "Солнцепек". На сегодняшний день этого вида оружия нет на вооружении в армии белоруси.

Уважаемые читатели, написание слов "россия", "беларусь", "путин" и т.п. с маленькой буквы – это позиция редакции по отношению к российским оккупантам и их друзьям, а не грамматическая ошибка. Верим в ВСУ, все будет Украина!

Сейчас в белорусских войсках радиационной, химической и биологической защиты есть пехотные огнеметы "Шмель", которые производились еще в СССР. Белорусы собрались купить у России как минимум 9 таких систем. Это стало известно из заявления военного командования: в каждом округе беларусь хочет сформировать по батальону, у каждого из которых будет по 3 "Солнцепека".

Также беларусь и россия хотят наладить совместное производство тяжелых огнеметных систем "Тосочка". 9 таких систем хотят передать огнеметному батальону 8 бригады, базирующейся в Старых Дорогах.

Смотрите также – россияне активно обстреливают сами себя: какова причина и цель такого шага