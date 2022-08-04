белорусская армия активизировалась на границе с Украиной: какие задачи они выполняют
4 августа 2022 , 07:36Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Армия беларуси продолжает свои маневры у украинских границ. Поэтому не стоит забывать об опасности по этому направлению.
О ситуации на белорусской границе сообщил Генштаб ВСУ. Армия Белоруссии продолжает выполнять задачи.
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беларусь проверяет боевую готовность
По данным наших военных на Волынском и Полесском направлениях, подразделения вооруженных сил республики Беларусь выполняют задачи, усиливая охрану участка белорусско-украинской границы. Речь идет о границе в Брестской и Гомельской областях.
Также в частях сил особых операций вооруженных сил республики Беларусь проводят проверку боевой готовности.
Вероятное наступление из Беларуси
- Из-за маневров белорусской армии и постоянного продолжения так называемых учений у наших границ Украина готовится к худшему. Мы ожидаем, что с той стороны могут быть провокации или вторжение, ведь лукашенко является соратником путина. Генштаб 3 августа сообщал, что в Беларуси провели тренировки по связи генерального штаба. Россия использует территорию страны для того, чтобы опрокинуть своих диверсантов. Наши военные их уничтожают.
- Генерал Вооруженных Сил Украины Сергей Кривонос рассказывал, что россия ставит перед собой задачу растянуть способности украинской армии, в том числе наступательные. По его мнению, именно поэтому оккупанты и расшатывают ситуацию вдоль белорусско-украинской границы.
- При этом глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявлял, что если белорусская армия зайдет на территорию Украины, то мы разорвем с этим государством дипломатические связи. белорусы являются соучастниками преступления российских кафиров против Украины и украинцев, искать им никаких оправданий никто не собирается.
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