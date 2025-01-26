Тихановская считает победу Украины "окном возможностей" для смены власти в Беларуси

Лидер оппозиции Беларуси Светлана Тихановская считает, что в Беларуси будет несколько вариантов для смены власти. Одним из таких "окон возможностей" политик видит победу Украины в войне.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Zerkalo.

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Когда в Беларуси могут сменить режим Лукашенко

По словам Тихановской, окно возможностей для смены власти появится с окончанием российско-украинской войны победой Украины.

И поэтому я за то, чтобы дать Украине все возможное, чтобы они победили. И на момент переговоров у них была сильная позиция. Победа Украины – слабый Путин, а значит – слабый Лукашенко. Он и так очень слаб, полагаясь только на поддержку Путина,

– сказала лидер белорусской оппозиции.

Кроме этого, Тихановская уверена, что еще одно удачное время может наступить в связи экономическими проблемами, которые настигнут Беларусь.

"Это может быть связано с какими-то экономическими проблемами, если карманы Лукашенко пустые из-за санкций. И власть не сможет сохранить так называемую экономическую стабильность в Беларуси", – говорит она.

Еще один вариант для смены режима в Беларуси связан со здоровьем Лукашенко. Однако Тихановская отмечает, что не стоит рассчитывать на это. По ее словам, может быть и это, а может быть какой-то черный лебедь. Она отмечает, что задача демсил и самих белорусов – быть подготовленными к этому моменту.

К слову, 26 января 2025 года в Беларуси проходят очередные "выборы" президента. Ожидаемо, на них уже в седьмой раз лидирует Александр Лукашенко.