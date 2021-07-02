Лукашенко приказал закрыть границу с Украиной

Самопровозглашенный президент Беларуси принял решение о закрытии границы с Украиной. Александр Лукашенко уже поручил пограничникам перекрыть границу между странами.

Об этом Лукашенко заявил 2 июля на торжественном собрании в честь дня Независимости Беларуси.

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Белорусский диктатор объяснил свое решение тем, что из Украины якобы поступает много оружия.

Огромное количество оружия поступает из Украины в Беларусь. Поэтому я поручил Пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной,

– заявил Лукашенко.

Интересно, что в Госпогранслужбе Украины в комментарии "РБК-Украина" заявили, что не получали информации от Беларуси о намерении закрыть границу с Украиной.

Кроме того, Лукашенко заявил, что на территории страны раскрыли "спящие террористические ячейки", к которым причастны Германия, США, Украина, Польша и Литва.

Лукашенко уже не впервые делает голословные заявления о том, что из Украины в Беларусь контрабандой переправляют оружие.