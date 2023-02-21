В Литве отреагировали на сообщения о белорусской технике возле границ

Войска Лукашенко начали стягивать свою технику на границу с Литвой. В сети сообщили о более чем 70 единицах. В Литве уже отреагировали на подобные сообщения.

Так, в Вооруженных силах Литвы заявили, что постоянно мониторят военную деятельность на территории Беларуси.

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Деятельность, совершаемая в настоящее время, не влияет на безопасное положение Литвы,

– отметили в пресс-службе ВС Литвы.

Также там призвали осторожно относиться к информации из "анонимных источников". Заметим, что Литва – страна-член НАТО. В феврале глава Пентагона Ллойд Остин подчеркнул, что НАТО в случае необходимости будет защищать страны Балтии. Следование США 5-й статьи Альянса непоколебима.

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Беларусь стягивает военную технику: что известно

В "Беларускі Гаюн" сообщили, что ночью 21 февраля четыре колонны с техникой отправились к границе Литвы. Телеграм-каналы писали, что в сторону города Ошмяны отправились подразделения 358 отдельного механизированного батальона 120-й бригады.

Всего к границе отправили более 70 единиц военной техники. В частности, речь идет о 35 БМП и 21 грузовике "Урал" и так далее.

Кстати, минобороны Беларуси объявило о переброске одного из механизированных подразделений "с целью учений", не указывая место переброски.