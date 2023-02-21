Беларусь стягивает военную технику на границу с Литвой

Беларусь в феврале 2023 года начала стягивать военную технику на границу с Литвой. Речь идет о десятках единиц.

В ночь на 21 февраля 4 колонны с техникой отправились к границе. Белорусские телеграмм-каналы сообщают, что в сторону города Ошмяны отправились подразделения 358 отдельного механизированного батальона 120-й бригады, сообщает 24 канал.

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Всего к границе отправили более 70 единиц военной техники. В частности, говорится о 35 БМП и 21 грузовике Урал.

В Литве пока не комментировали эту информацию. Стоит отметить, что страна входит в НАТО, а в статье 5 договора говорится, что нападение на одну участницу Альянса означает нападение на всех.

Россия хочет установить полный контроль над Беларусью

В феврале 2023 года Ллойд Остин – глава Пентагона – отметил, что НАТО в случае необходимости будет защищать страны Балтии. Приверженность США 5 статьи Североатлантического союза непреклонна.

Россия хочет к 2030 году установить полный контроль над всей территорией Беларуси. В частности, говорится о законодательстве, войсках, языке, образовании. Свои абсурдные фантазии Кремль изложил в документе "Стратегические цели России на белорусском направлении", который обнаружили журналисты.

Очень оптимистично со стороны России верить, что она будет существовать в 2030 году.