У Зеленского рассказали, что происходит на белорусско-украинской границе

МИД Украины призвало Беларусь отвести войска от границы. По данным разведки, под видом учений белорусы подтянули немало вооружения, личного состава и военной техники в Гомельскую область. Кроме этого, там якобы дислоцируются вагнеровцы.

Советник председателя ОПУ Михаил Подоляк сказал 24 Каналу, что МИД делает правильные заявления. То есть фиксирует необходимость Беларуси осторожно относиться к границе с Украиной и не проводить никаких действий, которые будут восприниматься как попытка эскалации на Севере. Никто не оставит без ответа белорусские провокации.

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Что происходит на белорусско-украинской границе

Михаил Подоляк рассказал, что Украина видит определенные передислокации в Беларуси, но они не выглядят слишком мощными. Примерно 1,5 – 2 тысячи солдат передислоцируются в Гомельскую область. Разведка все отслеживает, активно работает на этом направлении. Относительно вагнеровцев, их на территории Беларуси находится небольшое количество. Говорится о сотнях людей, но отнюдь не о тысячах.

Информационно и дипломатически необходимо четко обозначать границы, за которые белорусам рекомендовано не заходить. Более того, Курская операция как раз-таки показывает, что у России нет средств, чтобы помочь союзному государству присоединиться к агрессивным действиям против Украины.

Силы обороны в полном объеме и абсолютно точно готовы на этом направлении. Они имеют достаточно эффективные фортификационные сооружения. Активно отслеживают любые передислокации со стороны Беларуси. Но каких-то особых активностей нет,

– констатировал советник главы ОПУ.