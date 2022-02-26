Беларусь тоже могут отключить от SWIFT, – СМИ

Беларуси тоже грозит отключение от SWIFT. Пока это решение окончательно не принято, но его могут рассмотреть министры иностранных дел ЕС уже 27 февраля.

Как пишет журналист Рикард Йозвяк, министры соберутся на заседание в режиме видеоконференции.

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Есть толчок к отключению Беларуси из SWIFT. Министры иностранных дел ЕС встретятся завтра в режиме видеоконференции, чтобы достичь политического согласия по санкциям,

– написал Йозвяк.

Ранее против отключения России от SWIFT выступали четыре страны: Германия, Италия, Венгрия и Кипр. К счастью, впоследствии их позиция поменялась.

Почему это важно

Через SWIFT ежедневно отправляется более 330 миллиардов долларов. Если российским банкам запретят пользоваться SWIFT, это ограничит доступ страны к финансовым рынкам по всему миру.



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