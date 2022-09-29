"Готовы должным образом принять врага": какая ситуация на фронте со стороны Беларуси

Недавно появилась информация, что белорусские железнодорожники приступили к активной подготовке путей и железнодорожных станций. ГУР МО рассказали, что есть информация о том, что российские оккупанты могут перебросить около 20 тысяч мобилизованных в Беларусь.

Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Петр Черник. Он также отметил, что бояться нам не стоит ничего, мы должны быть смелыми. Но пренебрегать происходящим на территории Беларуси – точно не стоит.

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Петр Черник объясняет, что группировка до 20 тысяч военных – это достаточно много, это две механизированные дивизии или примерно 4 механизированных бригады.

Это много, но и пройдено 7 месяцев войны, поэтому гарантирую – на этом отрезке фронта наши силы обороны сделали все, чтобы принять врага, если он запланирует повторное наступление на Киев,

– убежден специалист.

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Пройдут ли оккупанты Север Украины и Волынь

Это достаточно логическая точка нападения, чтобы задеть Запад Украины, говорит эксперт.

Но там густые леса, поэтому Черник говорит, что оккупационные войска не пройдут лесами, а также стоит вспомнить "припятские болота ", так что оккупантам придется двигаться только по дорогам.

Что такое припятские болота

Болота в пойме реки Припяти. Расположены на севере Украины и юге Белоруссии. С украинской стороны – вдоль реки Припяти и ее приток, с белорусской – от Берестья до Лунинца.

Площадь – около 98 419,5 квадратных километров.

"А их всего две и работать с эшелонами техники на дороге мы уже научились в начале войны", – резюмирует военный специалист.