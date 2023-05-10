В Беларуси внезапно ужесточились проверки на границе с Россией: что могло стать причиной

Беларусь возобновила пограничный паспортный контроль на границе с Россией. У страны есть ряд причин, среди которых – нежелание получить диверсии на собственной территории.

Об этом 24 Каналу рассказал заместитель председателя объединенного переходного комитета Беларуси Павел Латушко. По его словам, белорусский диктатор Александр Лукашенко испугался возможных диверсий после ряда инцидентов в Брянской области.

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Лукашенко боится диверсантов

Он рассказал, что между Беларусью и Россией вступило в силу соглашение о взаимопризнании виз. И якобы, исходя из соображений этого соглашения, усилен контроль за въездом лиц с российскими визами.

"Мне кажется, что это прикрытие, ведь соглашение вступило в действие в феврале, а ужесточили контроль сейчас. Возможно, Лукашенко таким образом хочет что-то продемонстрировать Кремлю. Я в это не верю, ведь Лукашенко сейчас очень зависим от Путина. Они как сиамские близнецы, объединенные совместными преступлениями, совместно готовили вторжение, вели переговоры, как будет организована атака на Украину", – заявил Латушко.

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По его словам, скорее всего, Лукашенко испугался диверсий, которые произошли в Брянской области. Он опасается, что диверсанты зайдут с территории России, где дырявый участок границы.

Имитирует борьбу с нелегалами

Латушко также предполагает другой вариант – Лукашенко пытается показать Польше, Литве и Латвии, что он борется с нелегальными мигрантами.

"В последнее время поток нелегалов через "зеленый коридор" в ЕС значительно возрос. Только на прошлой неделе было зафиксировано 145 нелегалов, которые пытались проникнуть в ЕС, а всего их количество уже приближается к 10 тысячам нелегальных эмигрантов с начала года", – добавил белорусский оппозиционер.

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