Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан в эфире 24 Канала пояснил, что новая группировка, скорее всего, создается не для наступления на Украину. По его оценке, Минск готовится к возможному расширению боевых действий в приграничной зоне и стремится защитить свою территорию от угроз, которые могут исходить со стороны России.

Беларусь готовит защиту от российских войск

Новую десантно-штурмовую бригаду развертывают в Гомельской области, которая граничит одновременно с Черниговской областью и Брянской областью России. После полного формирования она может насчитывать около 4–5 тысяч военнослужащих, а один батальон уже удалось набрать.

Первая задача этой бригады, скорее всего, – создать своего рода щит от российских войск, если они решат начать боевые действия на Черниговском направлении,

– пояснил Свитан.

Вблизи белорусской границы у россиян есть базы в Клинцах и Климове. Если Москва начнет увеличивать там свою группировку, отдельные подразделения могут зайти на территорию Беларуси, ведь линия возможных боевых действий не будет ограничиваться административными границами.

Российские войска – это сборная солянка. Если они разместятся в районе Клинцев или Климова, часть этой группировки с оружием может просто проникнуть на белорусскую землю,

– отметил военный эксперт.

Поэтому Минск, вероятно, пытается заранее выстроить собственную систему обороны на случай расширения фронта в приграничной зоне. По такой логике новая бригада должна сдерживать не Украину, а возможное неконтролируемое продвижение российских сил из Брянской области.

Минск просчитывает сценарий с полком Калиновского

Белорусское командование может учитывать и другое развитие событий: боевые действия с Черниговского направления способны распространиться на Брянскую область. Клинцы и Климово расположены недалеко от белорусской границы, поэтому возможное продвижение украинских сил на этой территории создало бы новые риски уже для режима Лукашенко.

Генштаб всегда просчитывает самые худшие варианты. Полк Калиновского теоретически может войти в Беларусь не с территории Украины, а из Брянской области России,

– пояснил Свитан.

При таком сценарии белорусские добровольцы могли бы попытаться развернуть действия против режима Лукашенко в Гомельской области. Из-за близости границ первой зоной возможной активности, по предположению военного эксперта, стал бы район Гомеля.

Дополнительную бригаду развертывают на этом направлении, чтобы иметь возможность сдержать такую возможную операцию с территории России,

– отметил полковник запаса ВСУ.

Это лишь один из гипотетических сценариев, который может учитывать белорусский Генштаб. Однако расположение новой бригады в месте, где сходятся границы Беларуси, Украины и России, больше указывает на подготовку к защите собственной территории, чем на намерение провести атаку против Украины.

Северное направление должно оставаться под надежной защитой

Независимо от истинной цели белорусской бригады, Украине необходимо и в дальнейшем укреплять оборону северной границы. По оценке Свитана, там уже создана протяженная система фортификаций от Волыни до Черниговщины, охватывающая около тысячи километров.

Оборону выстраивали от польской границы до Брянской области – через Волынскую, Ровенскую, Житомирскую, Киевскую и Черниговскую области, почти до Сумской области,

– рассказал полковник запаса ВСУ.

Для управления этим направлением важен командующий, который хорошо знает местность, построенную систему обороны и может быстро координировать действия воинских подразделений с местными властями. Таким опытом, по мнению эксперта, обладает генерал Сергей Наев, который ранее отвечал за организацию защиты севера.

Его нужно вернуть на это направление – и тогда за него можно будет не беспокоиться. Он хорошо знает местность, людей и всю систему взаимодействия,

– подчеркнул Свитан.

Военный эксперт призвал отказаться от политических споров и вернуть в армию опытных командиров. Затянувшаяся война требует привлечения всех профессионалов, способных усилить оборону и реагировать на возможное расширение боевых действий у северных границ Украины.

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