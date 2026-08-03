Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор і військовий експерт Роман Світан в ефірі 24 Каналу пояснив, що нове угруповання, найімовірніше, створюють не для наступу на Україну. За його оцінкою, Мінськ готується до можливого розширення бойових дій у прикордонні та прагне захистити власну територію від загроз, які можуть прийти з боку Росії.

Білорусь готує захист від російських військ

Нову десантно-штурмову бригаду розгортають у Гомельській області, яка межує одночасно з Чернігівщиною та Брянською областю Росії. Після повного формування вона може налічувати близько 4 – 5 тисяч військових, а один батальйон уже вдалося набрати.

Перше завдання цієї бригади, найімовірніше, – створити певний щит від російських військ, якщо вони вирішать розпочати бойові дії на Чернігівському напрямку,

– пояснив Світан.

Поблизу білоруського кордону росіяни мають бази у Клинцях і Климові. Якщо Москва почне збільшувати там своє угруповання, окремі підрозділи можуть зайти на територію Білорусі, адже лінія можливих бойових дій не обмежуватиметься адміністративними кордонами.

Російські війська – це збірна солянка. Якщо вони розмістяться в районі Клинців чи Климова, частина цього угруповання зі зброєю може просто заповзти на білоруську землю,

– зазначив військовий експерт.

Тому Мінськ, імовірно, намагається заздалегідь вибудувати власну систему оборони на випадок розширення фронту в прикордонні. За такої логіки нова бригада має стримувати не Україну, а можливий неконтрольований рух російських сил із Брянщини.

Мінськ прораховує сценарій із полком Калиновського

Білоруське командування може враховувати й інший розвиток подій: бойові дії з Чернігівського напрямку здатні поширитися на Брянську область. Клинці та Климове розташовані неподалік від білоруського кордону, тому можливе просування українських сил на цій території створило б нові ризики вже для режиму Лукашенка.

Генштаб завжди прораховує найгірші варіанти. Полк Калиновського теоретично може зайти до Білорусі не з української території, а з Брянської області Росії,

– пояснив Світан.

За такого сценарію білоруські добровольці могли б спробувати розгорнути дії проти режиму Лукашенка на Гомельщині. Через близькість кордонів першою зоною можливої активності, за припущенням військового експерта, став би район Гомеля.

Додаткову бригаду розгортають на цьому напрямку, щоб мати змогу стримати таку можливу операцію з території Росії,

– зазначив полковник запасу ЗСУ.

Це лише один із гіпотетичних сценаріїв, який може враховувати білоруський Генштаб. Однак розташування нової бригади в місці, де сходяться кордони Білорусі, України та Росії, більше вказує на підготовку до захисту власної території, ніж на намір атакувати Україну.

Північний напрямок має залишатися під надійним захистом

Незалежно від справжньої мети білоруської бригади, Україні потрібно й надалі зміцнювати оборону північного кордону. За оцінкою Світана, там уже створено протяжну систему фортифікацій від Волині до Чернігівщини, яка охоплює близько тисячі кілометрів.

Оборону вибудовували від польського кордону до Брянської області – через Волинську, Рівненську, Житомирську, Київську та Чернігівську області, майже до Сумщини,

– розповів полковник запасу ЗСУ.

Для керування цим напрямком важливий командувач, який добре знає місцевість, побудовану систему оборони та може швидко координувати військові підрозділи з місцевою владою. Таким досвідом, на думку експерта, володіє генерал Сергій Наєв, який раніше відповідав за організацію захисту півночі.

Його потрібно повернути на цей напрямок – і тоді за нього можна буде не хвилюватися. Він добре знає місцевість, людей і всю систему взаємодії,

– наголосив Світан.

Військовий експерт закликав відмовитися від політичних суперечок і повернути до армії досвідчених командирів. Тривала війна вимагає залучення всіх професіоналів, здатних посилити оборону та реагувати на можливе розширення бойових дій біля північних кордонів України.

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