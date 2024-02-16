Провокации преднамеренные: как Беларусь способствует российским боям за Авдеевку

Александр Лукашенко вводил режим контртеррористической операции в Лельчицком районе Гомельской области. Таким образом самопровозглашенный президент Беларуси пытался не дать нашим Силам обороны перебросить определенные подразделения с северного направления.

Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе и военный эксперт Роман Свитан. Это связано с ситуацией возле Авдеевки.

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Тактика Лукашенко в пользу России

В Авдеевке идут сверхтяжелые бои, а наши бойцы нуждаются в помощи. По словам Романа Свитана, можно было бы снять одну бригаду с северного направления.

"Для того, чтобы мы не сняли помощь с северного направления, в Беларуси придумали какое-то движение, пытаясь надавить на принятие решений нашего командования", – объяснил он.

Подобная ситуация возле Работино. Оккупанты объединяются и пытаются давить на Работинский выступ, чтобы не снимали оттуда подразделения и не перебрасывали на Авдеевку.

"Россияне делают все, чтобы растянуть наши войска по фронту. В том числе и оккупационный режим Лукашенко", – добавил Свитан.

Он также отметил, что нет смысла перебрасывать бригаду с северного направления, если нет вооружения. Сейчас нужны боеприпасы и решиться этот вопрос может только в результате переговоров политического руководства государства с партнерами.

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