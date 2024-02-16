Провокации преднамеренные: как Беларусь способствует российским боям за Авдеевку

16 февраля 2024, 23:15
Читати новину українською

Александр Лукашенко вводил режим контртеррористической операции в Лельчицком районе Гомельской области. Таким образом самопровозглашенный президент Беларуси пытался не дать нашим Силам обороны перебросить определенные подразделения с северного направления.

Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе и военный эксперт Роман Свитан. Это связано с ситуацией возле Авдеевки.

К теме Лукашенко привиделись "украинские диверсанты" на границе: в ГПСУ отреагировали на заявления диктатора

Тактика Лукашенко в пользу России

В Авдеевке идут сверхтяжелые бои, а наши бойцы нуждаются в помощи. По словам Романа Свитана, можно было бы снять одну бригаду с северного направления.

"Для того, чтобы мы не сняли помощь с северного направления, в Беларуси придумали какое-то движение, пытаясь надавить на принятие решений нашего командования", – объяснил он.

Подобная ситуация возле Работино. Оккупанты объединяются и пытаются давить на Работинский выступ, чтобы не снимали оттуда подразделения и не перебрасывали на Авдеевку.

"Россияне делают все, чтобы растянуть наши войска по фронту. В том числе и оккупационный режим Лукашенко", – добавил Свитан.

Он также отметил, что нет смысла перебрасывать бригаду с северного направления, если нет вооружения. Сейчас нужны боеприпасы и решиться этот вопрос может только в результате переговоров политического руководства государства с партнерами.

Что происходило на границе Беларуси: основное

  • Белорусский самопровозглашенный президент 16 февраля заявил, что на границе с Украиной были задержаны "диверсанты". Они якобы пытались осуществить диверсии на территории Беларуси и России.
  • Впоследствии Лукашенко заявил об окончании "контртеррористической операции". По его словам, "ее даже никто не заметил".
  • В ГПСУ объяснили, что это игра по российским правилам и попытки выставить агрессором Украину. Все это направлено на внутреннюю аудиторию.
Автор: Юлія Поджинська