Про це у розмові з 24 Каналом зазначив льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі та військовий експерт Роман Світан. Це пов'язано із ситуацією біля Авдіївки.

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В Авдіївці точаться надважкі бої, а наші бійці потребують допомоги. За словами Романа Світана, можна було б зняти одну бригаду з північного напрямку.

"Для того, щоб ми не зняли допомогу з північного напрямку, в Білорусі придумали якийсь рух, намагаючись натиснути на прийняття рішень нашого командування", – пояснив він.

Подібна ситуація біля Роботиного. Окупанти гуртуються і намагаються тиснути на Роботинський виступ, аби не знімали звідти підрозділи та не перекидали на Авдіївку.

"Росіяни роблять все, щоб розтягнути наші війська по фронту. В тому числі і окупаційний режим Лукашенка", – додав Світан.

Він також зазначив, що немає сенсу перекидати бригаду з північного напрямку, якщо немає озброєння. Зараз потрібні боєприпаси і вирішитися це питання може лише внаслідок перемовин політичного керівництва держави з партнерами.

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