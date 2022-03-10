Беларусь вовлечена в войну: россияне получают оттуда топливо, используют аэродром
Источник:фейсбук Генштаба ВСУ
В Генштабе Вооруженных сил подчеркнули, что Беларусь вовлечена в войну, которую Россия ведет против Украины. В частности, захватчики получают оттуда топливо, а также используют местный аэродром.
В ВСУ подчеркнули, что Силы обороны Украины дают достойный отпор и сдерживают наступательную операцию вооруженных сил России по всем направлениям.
Читайте также Белорусы с нами: создали отдельный батальон и призвали своих граждан присоединяться
Беларусь вовлечена в войну России против Украины
Республика Беларусь оказывает поддержку оккупанту в обеспечении поставок горюче-смазочных материалов,
– отметили в Генштабе.
Там добавили, что страна позволяет использовать свою железнодорожную инфраструктуру и аэродромную сеть.
В Вооруженных силах заявили, что в некоторых направлениях россияне потеряли боеспособность и вводят в операцию резервы. Для наращивания боевых способностей враг перемещает к украинским границам соединения и воинские части по другим стратегическим направлениям.
Напомним, среди солдат белорусской армии провели анонимный опрос о готовности воевать против Украины. Большинство этого не хочет.
Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграмм, там мы сейчас самые быстрые. Круглые сутки!
Обратите внимание – белорусская оппозиция работает, чтобы белорусы не шли воевать: смотрите видео