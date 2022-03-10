Беларусь вовлечена в войну: россияне получают оттуда топливо, используют аэродром

В Генштабе Вооруженных сил подчеркнули, что Беларусь вовлечена в войну, которую Россия ведет против Украины. В частности, захватчики получают оттуда топливо, а также используют местный аэродром.

В ВСУ подчеркнули, что Силы обороны Украины дают достойный отпор и сдерживают наступательную операцию вооруженных сил России по всем направлениям.

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Беларусь вовлечена в войну России против Украины

Республика Беларусь оказывает поддержку оккупанту в обеспечении поставок горюче-смазочных материалов,

– отметили в Генштабе.

Там добавили, что страна позволяет использовать свою железнодорожную инфраструктуру и аэродромную сеть.

В Вооруженных силах заявили, что в некоторых направлениях россияне потеряли боеспособность и вводят в операцию резервы. Для наращивания боевых способностей враг перемещает к украинским границам соединения и воинские части по другим стратегическим направлениям.

Напомним, среди солдат белорусской армии провели анонимный опрос о готовности воевать против Украины. Большинство этого не хочет.

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Обратите внимание – белорусская оппозиция работает, чтобы белорусы не шли воевать: смотрите видео