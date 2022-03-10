У ЗСУ наголосили, що Сили оборони України дають гідну відсіч та стримують наступальну операцію збройних сил Росії на всіх напрямках.

Читайте також Білоруси з нами: створили окремий батальйон та закликали своїх громадян приєднуватись

Білорусь залучена у війну Росії проти України

Республіка Білорусь надає підтримку окупанту у забезпеченні поставок паливно-мастильних матеріалів,

– зазначили в Генштабі.

Там додали, що країна також дозволяє використовувати свою залізничну інфраструктуру та аеродромну мережу.

У Збройних силах заявили, що на деяких напрямках росіяни втратили боєздатність та вводять в операцію резерви. Для нарощування бойових спроможностей ворог переміщує до українських кордонів з'єднання та військові частини з інших стратегічних напрямків.

Нагадаємо, серед солдатів білоруської армії провели анонімне опитування щодо готовності воювати проти України. Більшість не хоче цього.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!

Зверніть увагу – білоруська опозиція працює, щоб білоруси не йшли воювати: дивіться відео