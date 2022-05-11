Беларусь возглавила Форум ОБСЕ: присоединились почти все страны ЕС

Форум ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности возглавила Беларусь. Несмотря на то, что Украина назвала ее "соагрессором", в мероприятии приняли участие все государства ЕС.

Беларусь будет возглавлять форум 4 месяца, то есть до августа 2022 года, сообщил журналист Рикард Джозвяк.

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В нем приняли участие все страны ЕС, кроме Эстонии – онлайн или лично. Джозвяк отметил, что это несмотря на то, что Украина просила их не делать этого.

Какова задача форума ОБСЕ

Отметим, что форум ОБСЕ работает над повышением безопасности и стабильности в военной сфере Европы.

Страны обмениваются военной информацией и проводят взаимные проверки.

Кроме этого, на мероприятии разрабатываются нормы по борьбе с распространением незаконного вооружения.

Беларусь – "соагрессор"

С начала полномасштабного вторжения Россия использует Беларусь как плацдарм для запуска ракет по Украине. Журналисты подсчитали, по меньшей мере, 631 ракету запустили из Беларуси. Первый "прилет" был сразу – 24 февраля в 06:29. Поэтому страну можно вполне считать "соагрессором".

Может ли быть наступление со стороны Беларуси

Кроме того, в СМИ была информация, что Лукашенко в ближайшее время вроде бы может дать приказ своей армии начать наземную операцию на территории Украины. В частности, 10 мая министерство обороны Беларуси сообщило, что, мол, нужно реагировать на находящиеся у границы войска Украины. Поэтому их генштаб дал приказ развернуть силы спецопераций.

Также в Беларуси решили начать формирование территориальных войск в Кобринском и Лидском районах. Вызвали 400 резервистов. Накануне, 8 мая, местные жители заметили, как на железной дороге грузят белорусскую военную технику – в Гомельской области.

Однако в МВД считают, что полномасштабное наступление белорусов маловероятно. Советник министра внутренних дел Вадим Денисенко отметил, что ситуация напряженная. Однако объяснил, что и в Беларуси есть единственный полигон, где можно проводить подобные учения, и он – возле Украины.

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