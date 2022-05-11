Білорусь очолюватиме форум 4 місяці, тобто до серпня 2022 року, повідомив журналіст Рікард Джозвяк.

До речі У МВС оцінили ймовірність наказу Лукашенка про наземну операцію в Україні

У ньому взяли участь всі країни ЄС, крім Естонії, – онлайн чи особисто. Джозвяк зауважив, це попри те, що Україна просила їх не робити цього.

Яке завдання форуму ОБСЄ

Зауважимо, форум ОБСЄ працює над підвищенням безпеки та стабільності у військовій сфері Європи.

Країни обмінюються військовою інформацією та проводять взаємні перевірки.

Окрім цього, на заході розробляють норми щодо боротьби з поширенням незаконного озброєння.

Білорусь – "співагресор"

Від початку повномасштабного вторгнення Росія використовує Білорусь як плацдарм для запуску ракет по Україні. Журналісти підрахували, щонайменше 631 ракету запустили з Білорусі. Перший "приліт" був одразу – 24 лютого о 06:29. Через це країну можна цілком вважати "співагресором".

Чи може бути наступ з боку Білорусі

Крім того, у ЗМІ була інформація, що Лукашенко найближчим часом нібито може дати вказівку своїй армії почати наземну операцію на території України. Зокрема, 10 травня міністерство оборони Білорусі повідомило, що, мовляв, треба реагувати на війська України, які перебувають біля кордону. Через це їхній генштаб дав наказ розгорнути сили спецоперацій.

Також у Білорусі вирішили почати формування територіальних військ у Кобринському та Лідському районах. Викликали 400 резервістів. Напередодні, 8 травня, місцеві жителі помітили, як на залізниці вантажать білоруську військову техніку – у Гомельській області.

Однак в МВС вважають, що повномасштабний наступ білорусів таки малоймовірний. Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко відзначив, що ситуація напружена. Однак пояснив, що і Білорусі є єдиний полігон, де можна проводити подібні навчання, і він – біля України.

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