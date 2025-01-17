Спутниковые снимки свидетельствуют, что окопы вырыли в Гродненской области Беларуси, на краю военного полигона Госа, в 6 километрах от белорусско-литовской границы и пограничного перехода "Привалка" – "Райгород", передает 24 Канал со ссылкой на белорусскую службу "Радио Свобода".

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Беларусь окопается от соседей

Так, с восточной стороны дороги в конце ноября 2024 года военные выкопали окоп длиной 340 метров и шириной от 5 до 7 метров.

К западу от дороги до границы были вырыты пехотные окопы длиной почти 200 метров. Там также можно увидеть отдельные укрепления и ямы.

Заметим, что окопы вырыты на территории, которая имеет природоохранный статус и включена в ландшафтный заказник "Городенская пуща".

Напомним, что в 2023 году самопровозглашенный президент Беларуси Лукашенко рассказывал о планах построить на границах страны несколько укрепленных "узлов сопротивления". Тогда он показал подобные объекты на границе с Польшей и заявил, что их будет много.

"И мы будем принимать все меры в мирное время, чтобы заблаговременно занять эти пункты, если мы получим сигнал о том, что наши соседи плохо себя ведут", – грозился Лукашенко.

К слову, Беларусь проводит военные учения в Гомельской области возле границы с Украиной. Это происходит именно на фоне так называемых "выборов президента Беларуси", которые запланированы на конец января.