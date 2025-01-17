Супутникові знімки свідчать, що окопи вирили у Гродненській області Білорусі, на краю військового полігону Госа, за 6 кілометрів від білорусько-литовського кордону та прикордонного переходу "Привалка" – "Райгород", передає 24 Канал із посиланням на білоруську службу "Радіо Свобода".

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Білорусь окопується від сусідів

Так, зі східного боку дороги наприкінці листопада 2024 року військові викопали окоп завдовжки 340 метрів і завширшки від 5 до 7 метрів.

На захід від дороги до кордону були вириті піхотні окопи завдовжки майже 200 метрів. Там також можна побачити окремі укріплення та ями.

Зауважимо, що окопи вириті на території, яка має природоохоронний статус і включена до ландшафтного заказника "Городенська пуща".

Нагадаємо, що у 2023 році самопроголошений президент Білорусі Лукашенко розповідав про плани побудувати на кордонах країни кілька укріплених "вузлів опору". Тоді він показав подібні об'єкти на кордоні із Польщею і заявив, що їх буде багато.

"І ми будемо вживати всіх заходів у мирний час, щоб завчасно зайняти ці пункти, якщо ми отримаємо сигнал про те, що наші сусіди погано поводяться", – грозився Лукашенко.

До слова, Білорусь проводить військові навчання в Гомельській області біля кордону з Україною. Це відбувається саме на тлі так званих "виборів президента Білорусі", які заплановані на кінець січня.